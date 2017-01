Onderzoek naar gezonde leefstijl van jongeren in Valkenburg aan de Geul.

redactie van Parkstadactueel |

De gemeente Valkenburg aan de Geul is JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) en werkt aan een gezondere leefstijl voor de jeugd. Om de resultaten van deze JOGG aanpak te meten, wordt er op alle scholen in Valkenburg aan de Geul een digitale vragenlijst afgenomen. Alle ouders van de leerlingen hebben een mail van de school gekregen met een link naar de digitale vragenlijst.

Voor de scholen en de gemeente is het wenselijk meer inzicht te krijgen in de leefstijl van de kinderen, want fitte kinderen die lekker in hun vel zitten, vinden het meestal leuk op school! Daarom vragen wij u als ouder/verzorger om deze vragenlijst voor uw kind in te vullen. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk en anoniem behandeld.

De JOGG-aanpak is een lokale, integrale en duurzame aanpak gericht op jongeren van 0 tot 19 jaar en hun omgeving (ouders, school, fysieke omgeving etc.). De gemeente streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Samen gaan we voor een fitte en blije jeugd in Valkenburg aan de Geul!

Bedankt voor uw medewerking.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Githe Clermonts, JOGG-regisseur Valkenburg aan de Geul, githe.clermonts@ggdzl.nl, 06-50589919

Foto jongerenopgezondgewicht.nl