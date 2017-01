Het gaat stormen in Heerlen!

Na het succes van DSV VenloStormt, winnaar van de Nationale Evenementen Innovatieprijs 2015, en RoermondStormt komt er nu een vervolg in Heerlen. Op zondag 30 april 2017 wordt HeerlenStormt georganiseerd. Een hindernissen stormloop over een afwisselend, uitdagend en origineel parcours van 2, 4, 7, 14 of 28 km voor 6 jaar en ouder.

Voor de eerste editie van HeerlenStormt wordt samengewerkt met UrbanRace Heerlen, die in 2015 werd georganiseerd en nu een vervolg krijgt in HeerlenStormt. “In samenspraak met de gemeente Heerlen en VenloStormt is nu gekozen voor een voortzetting onder de vlag van HeerlenStormt, om het evenement een verdere uitbreiding te kunnen bieden. De organisatie van UrbanRace Heerlen ondersteunt daarom ook bij deze eerste ’nieuwe’ editie, ook in het parallel initiatief ‘Back on Track’ waarmee mensen via UrbanRace weer aan werk geholpen werden.” aldus Patrick van der Sterren, organisator van de UrbanRace.

Jeroen Kouwenberg, organisator van HeerlenStormt zegt hierover: “Heerlen is een unieke stad met een eigen karakter. Het leent zich goed voor ons concept. De basis die hier gelegd is door de mensen van de UrbanRace kunnen we gebruiken om een mooie eerste editie van HeerlenStormt neer te zetten.”

Het is de bedoeling dat HeerlenStormt een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden en dat dit evenement niet alleen zorgt voor beleving in de stad maar ook bijdraagt aan de promotie van de stad Heerlen. “We zijn blij dat Heerlen betrokken wordt in deze succesvolle formule. Zo kunnen we het urban karakter van Heerlen aan een groter publiek laten zien,” aldus Martin de Beer, wethouder van de gemeente Heerlen.

Komende periode zal samen met de vergunningverlener en overige betrokken partijen het parcours worden afgestemd. Het beoogde parcours loopt door de binnenstad van Heerlen, waar diverse pleinen worden aangedaan, Aambos, bossen nabij de Eikendermolenweg en verschillende stadsdelen van Heerlen. Bestormers moeten een twintigtal hindernissen overwinnen.

HeerlenStormt is een evenement met veel publiek, gezelligheid en prima sfeer. Meerdere sfeerpunten met cultuur, drank, eten en muziek. Een uniek schouwspel. In Venlo stond de 3e editie van dit evenement garant voor 4.800 deelnemers en circa 40.000 bezoekers. In Roermond waren dit bij de 1e editie 1.650 deelnemers en 10.000 bezoekers.

HeerlenStormt is het overwinnen van jezelf en de uitdagende hindernissen. Alleen of met je vrienden. Ploeteren door aarde, modder en water. Kameraadschap, plezier en het halen van de finish staan bij HeerlenStormt centraal. Maar het is ook een wedstrijd met tijdregistratie, de snelste wint. Voor scholieren van 6 t/m 13 jaar zijn aparte parcoursen, waarbij een gedeelte van het HeerlenStormt parcours en hindernissen wordt gevolgd. Voor hun zijn eigen, specifieke hindernissen gemaakt. De 14 en 15 jarigen volgen het HeerlenStormt parcours van 7 km