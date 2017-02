Filmhuis De Spiegel pakt uit met extra documentaires.

redactie van Parkstadactueel/Filmhuis De Spiegel |

In de maand februari wordt er een drietal documentaires vertoond in Filmhuis De Spiegel. Stuk voor stuk documentaires met onderwerpen die het publiek raken en zijn ontvangen met goede recensies.

Down to Earth :

Rolf Winters en Renata Heinen waren op zoek naar ‘meer’. Jaren geleden lieten ze – samen met hun kinderen – hun luxeleven achter voor een reis langs inheemse wijzen uit oude, traditionele culturen. Ze leefden aan de oevers van Lake Michigan, in het hart van de Amazone, diep in de Kalahari Woestijn, hoog in de Andes, in het binnenland van India en op een eilandje nabij Australië. Puur om te leren van de ‘earth keepers’, de stamoudsten. Ze gingen in gesprek over onze consumptiemaatschappij, over de natuur, geluk, angst en de toekomst van deze aarde. De ‘earth keepers’ weten als geen ander hoe alles met elkaar in verbinding staat en hoe noodzakelijk het is om de aarde te koesteren.

Down to Earth is een passieproject. Rolf en Renata verzorgden zelf de regie, de camera, het scenario, de productie en de distributie; geld voor marketing of reclame was er niet. Toch zorgde de film van begin af aan voor uitverkochte zalen – Down tot Earth trok inmiddels al 45.000 bezoekers.

Dit is een documentaire die inspireert, je aan het denken zet, uitnodigt tot dialoog. Down to Earth is een wake-up call, maar ook een baken van hoop voor de wereld van morgen.

Awards

Kristallen Film –10.000 bezoekers

Illuminate Film Festival 2015 – Winnaar Juryprijs

Spirit Film Festival 2015 – Winnaar Publieksprijs

Donderdag 2 februari / 20.00 uur

Vrijdag 3 februari / 20.00 uur

Zaterdag 4 februari / 20.00 uur

Zondag 5 februari / 14.00 uur

De Kinderen van juf Kiet :

Op de plaatselijke basisschool in het Brabantse Hapert heeft juf Kiet een klas met kinderen van vluchtelingen uit alle windstreken, waaronder Irak, Eritrea en Syrië.

★★★★★ Trouw – ‘Alles wat u hebt gehoord over De kinderen van juf Kiet is waar. Het is met gemak de beste Nederlandse film van het jaar.’

Donderdag 9 februari / 20.00 uur

Vrijdag 10 februari / 20.00 uur

Zaterdag 11 februari / 20.00 uur

Weiner: In 2011 kwam het Amerikaanse Democratische congreslid Anthony Weiner in opspraak vanwege sexting. Dit leidde tot zijn aftreden. Twee jaar later probeert hij terug te keren in de politiek.

★★★★ Het Parool – ‘De wederopstanding en ondergang van Anthony Weiner … we mogen meekijken, met kromme tenen en open mond.’

Donderdag 23 februari

20.00 uur

