Inloopdagen voor mantelzorgers in de maand Februari in Simpelveld.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks in Parkstad inloopbijeenkomsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks een thema gekoppeld. Voor deze maand is dit:

VAKANTIE

Als u als mantelzorger langdurig voor uw naasten zorgt, is het fijn als u af en toe even op adem kunt komen. Dat is belangrijk om de zorgtaak die vaak zwaar kan zijn vol te houden. Het zou fijn zijn om even alleen of met uw naaste op vakantie te kunnen. Wij willen u tijdens de inloop informeren over de mogelijkheden en hierin ook respijtzorg bespreken.

Datum: 8 februari en elke tweede woensdag van de maand

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: De Rode Beuk, Kloosterstraat 57, Simpelveld

Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis.

Kijk voor meer informatie opwww.mantelzorgparkstad.nl

Telefoonnummer: 045-2114000.

Email: info@mantelzorgparkstad.n