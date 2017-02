Internationale Chorbiennale: ook kwalitatief goede Limburgse koren zijn uitgenodigd.

Ton Reijnaerts |

In Aken vindt van 9 tot en met 19 juni de vijfde editie van de Internationale Chorbiennale plaats. De Chorbiennale met hoogwaardige kooroptredens op bijzondere locaties in de Akense binnenstad is uitgegroeid tot een euregionale publieksmagnaat. In 2015 – de Chorbiennale vindt eens in de twee jaar plaats – bezochten ruim 30.000 muziekliefhebbers de voorstellingen. Alleen al de zogenaamde Lange Chornacht – een simultane samenzang van alle deelnemende koren en vocaalensembles op de markt in Aachen – lokte tijdens de laatste editie 15.000 bezoekers.

Zoals gebruikelijk zijn voor de Internationale Chorbiennale ook koren en vocaalensembles uit de Euregio Maas-Rhein zijn uitgenodigd. Koren uit Parkstad en Zuid die nog geen uitnodiging hebben ontvangen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Kandiderende koren en vocaalensembles krijgen na aanmelding via de website van de Chorbiennale de gelegenheid om tijdens een 20 minuten voordracht aan een muziekcommissie een proeve van hun kunnen af te geven en aldus deelname aan de hoogwaardige koormarathon af te dwingen. Nadere informatie: www.chorbienalle.de of via de artistieke productieleider van de Internationale Chorbiennale, Anger Menze. E: menze@chorbiennale.com

Foto’s Chorbiennale.com