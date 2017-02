Nicolas Anelka versterkt Roda JC als consulant.

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

Roda JC heeft met Nicolas Anelka overeenstemming bereikt om in dienst te treden als consultant van de club. De 69-voudig international van het Franse nationale team en oud-speler van onder meer Real Madrid, Arsenal, Chelsea en Manchester City versterkt per direct de club.

De 37-jarige Anelka is onderdeel van het project van de nieuwe mede-clubeigenaar Aleksei Korotaev. Momenteel verricht hij al advieswerk voor de Zwitser. De Fransman arriveert deze week samen met de heer Korotaev in Kerkrade. Voetbalacademie en advieswerk Nicolas Anelka gaat zich richten op de Voetbalacademie. De precieze invulling daarvan wordt de komende weken besproken. Naast het feit dat hij werkzaamheden gaat verrichten voor de Voetbalacademie, werkt hij ook als adviseur op de Franse markt voor Roda JC.

Op advies van Nicolas Anelka heeft de club daarom reeds overeenstemming bereikt met Lyes Houri. Houri is een 21-jarige buitenspeler die voor een halfjaar gehuurd wordt van SC Bastia. Hij krijgt de kans om zich het komende halfjaar te bewijzen in Roda JC U21 I. Technisch Directeur: “Toen ik in Dubai was heb ik Nicolas leren kennen en heb ik gesprekken met hem gevoerd over voetbal. Ik had meteen het idee dat ik niet alleen te maken had met een ex-topvoetballer, maar ook met iemand die een zeer interessante gedachte heeft over het voetbal in het algemeen. We zijn natuurlijk trots dat we iemand van zijn kaliber aan onze organisatie kunnen toevoegen. We gaan nu samen met Aleksei Korotaev bekijken hoe we precieze invulling gaan geven aan zijn rol.” Tijdens de persconferentie van Aleksei Korotaev komende vrijdag, die start om 16.00 uur wordt aansluitend ook Nicolas Anelka gepresenteerd. Indien u bij deze persconferentie aanwezig wilt zijn dient u zich van tevoren aan te melden via het e-mail adres rgoossens@rodajc.nl.

Foto Roda JC