Zaterdag 4 februari ” Receptie Paul II prins van C.V. de Vlavrèters .”     

redactie van Parkstadactueel |

Het heeft hem sinds zijn proclamatie op vrijdag 6 januari zeker niet aan aandacht ontbroken en aan aandacht zal het hem ook op deze avond opnieuw niet ontbreken. Op zaterdag 4 februari 2017 biedt C.V. de Vlavrèters haar nieuwe prins, Paul II, immers zijn eigen receptie aan. Een receptie waarvan nu eigenlijk al vaststaat dat het één van de vele hoogtepunten zal zijn in de 7 weken tussen de proclamatie van Paul II en de seizoensluiting.

Namens Prins Paul II, zijn ongetwijfeld ondenkbaar trotse echtgenote Anke en zijn kinderen Jessy, Seven, Sixx en Paul jr, nodigt C.V. de Vlavrèters familie, vrienden, bekenden, collega’ s, carnavalsverenigingen, alle inwoners van Welten en Benzenrade, ja werkelijk iedereen uit, om prins Paul II te feliciteren en samen met hem het glas te heffen op een schitterend carnavalsseizoen.

Plaats van act(i)e is, waar kan het ook anders, het Gemeenschapshuis van Welten, onze plaatselijke knotsgekke narrentempel. De deuren van GHW staan vanaf 19:00 uur voor iedereen wagenwijd open.

Carnaval en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus aan muziek zal het op deze avond zeker niet ontbreken. De Diskjockeys van The Entertainmantcompany weten als geen ander hoe je van een feestje een knalfeest maakt, dat hebben ze de afgelopen jaren al vaak bewezen. Na het handen schudden gaan de mannen van The Entertainmentcompany helemaal los en gaan we er met zijn allen een knallend feest van maken in Welte-Bensroa.

Foto Lucho Carreno