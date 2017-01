Zondag 5 februari ” Kingerzittig V.V. De Eekheuëre .”

De jeugdcommissie van De Eekheuëre heeft het voor elkaar gekregen dat de jaarlijkse Kingerzitting kan uitwijken naar De Spuiklep aan de Parallelweg in Heerlen. Het verenigingslokaal van de SSOVH – en dus ook van De Spoorbülle – opent gastvrij de deuren voor De Eekheuëre. Zondagmiddag 5 februari belooft een super kinderfeest te worden met het thema ‘Prinsen, Ridders en Prinsessen’. Om 13.00 uur gaat de zaal open en vanaf 13.30 uur start het programma. Er wordt gedanst en gezongen en de kinderen mogen altijd heel veel zelf doen. Niet teveel stilzitten is de boodschap. Aan de muziek zal het niet liggen. DJ Mathijs van Entertainment Company is present en de diverse gastverenigingen zorgen voor leuke optredens.

Nieuwe Jònkheedsprins en nieuw Blòmmemeëdje!

Onvermijdelijk is het afscheid van Jònkheedsprins Ryan I (Slooten) en Blòmmemeëdje Demi van Rooij. Daarna is iedereen, en vooral Prins Angelko I, reuze benieuwd naar hun opvolgers.

Dus kinderen, kom zondag 5 februari om 13.00 uur allemaal verkleed (!) naar De Spuiklep en geniet van kindercarnaval bij De Eekheuëre. En neem jullie papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes mee! Natuurlijk is weer gratis entree!