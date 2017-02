1 miljoen subsidie voor cultuureducatie voor kinderen in het basisonderwijs van Parkstad.

redactie van Parkstadactueel |

Het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Provincie Limburg en Gemeente Heerlen kennen de subsidie toe in het kader van de vervolgregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020’. Deze landelijke regeling is een voortzetting van de periode 2013-2016. Voor de komende vier jaar wordt ingezet op een regionale aanpak. SCHUNCK* is door de provincie Limburg aangesteld als penvoerder en daarmee verantwoordelijk voor de implementatie van het programma binnen de regio Parkstad.

Wethouder Barry Braeken van Cultuur uit Heerlen:

“Heerlen wil cultuur naar de mensen toe brengen. Hoe jonger dat gebeurt, hoe beter. Fantastisch dus dat SCHUNCK* met deze landelijke subsidie zoveel kinderen in onze regio kan gaan bereiken, inspireren en prikkelen.”

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

In 2013 lanceerde minister Jet Bussemaker het Rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Doel hiervan is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. SCHUNCK* ontwikkelde hiervoor samen met scholen, Parkstad Limburg Theaters en Historisch Goud het programma Abel, waarbinnen kinderen op 12 pilotscholen kennismaakten met drama, theater, architectuur, erfgoed, muziek, dans, literatuur en beeldende vorming binnen talrijke activiteiten doorlopend in het gehele schooljaar. Ook voor de komende vier jaar trekt het Rijk 10 miljoen per jaar uit voor verdere uitrol van CmK. Provinciale en gemeentelijke overheden matchen dit bedrag. SCHUNCK* ziet het als haar taak om in dit proces scholen en cultuurmakers te verbinden en vanuit hun kracht en expertise te betrekken bij CmK.

PIT Cultuurwijzer

Om CmK te verankeren binnen het onderwijs in Parkstad, heeft SCHUNCK* samen met het onderwijs en het culturele veld ‘PIT Cultuurwijzer’ ontwikkeld; een platform waar kennis en ervaring gedeeld wordt en scholen en cultuurmakers elkaar ontmoeten en verrijken. Onder begeleiding van inhoudelijke experts. Dankzij PIT kunnen docenten vanaf schooljaar 2017-2018 op één plek terecht voor cultuureducatie in de hele regio. Zo kunnen scholen gemakkelijker voldoen aan de verplichtingen van het landelijke CmK-programma. Doelstelling is om ruim 45 scholen en meer dan 10.000 kinderen te betrekken bij PIT.

Femke Smeets, hoofd Educatie SCHUNCK*, zegt over de toegekende subsidie en het daarbij behorende plan: “Wij denken dat dit plan goed past bij onze regio; bij haar verleden, haar heden en haar uitdagingen in de toekomst. Voorop staat het belang van alle kinderen in Parkstad, die het recht moeten hebben om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen die doordrongen zijn van eigen talenten en zich kunnen bewegen binnen de steeds complexer wordende wereld. Daarmee draagt CmK bij aan een toekomstige generatie creatieve en innovatieve volwassenen in onze regio.”

Uit het rapport van de beoordelingscommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie:

“De opzet en inhoud van de activiteiten bieden vertrouwen in kwaliteit. De commissie is ervan overtuigd dat de penvoerder goed op de hoogte is van de wensen en behoeften van het onderwijs en dat deze zijn verwerkt in het plan.”

De komende periode gaat SCHUNCK* samen met betrokken scholen en instellingen de voorbereidingen hiervoor treffen, zodat per het nieuwe schooljaar van start gegaan wordt.

Foto Lucho Carreno