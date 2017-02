Gemeentebestuur van Nuth gaat donderdag 16 februari 2017 in gesprek met burgers.

redactie van Parkstadactueel |

Sinds het raadsbesluit op 31 mei 2016 waarin de gemeenteraad van Nuth heeft besloten om te gaan herindelen met Schinnen en Onderbanken, is er in een sneltreinvaart gewerkt aan het in goede banen leiden van de beoogde herindeling. Herindelingspartners Onderbanken en Schinnen hadden immers een voorsprong van enkele maanden. Vooruitlopend op het beslismoment om al of niet aan te sluiten bij de herindeling, heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen niet actief te communiceren voordat alle afwegingen rondom een herindeling afgerond waren. Het gemeentebestuur (gemeenteraad en college) beseft dat hierdoor niet alle inwoners van de gemeente Nuth voldoende in het proces en de motieven voor de herindeling zijn meegenomen en biedt dan ook haar excuses aan als hierdoor onbedoeld misverstanden of onduidelijkheden zijn ontstaan.