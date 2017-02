Goede opkomst tweede bijeenkomst zonnepanelenproject in kerkrade.

redactie van Parkstadactueel |



Op woensdag 1 februari vond in het Sjtaater Hoes in Terwinselen de tweede bijeenkomst plaats van het zonnepanelenproject Parkstad. De opkomst was net als bij de eerste bijeenkomst groot. De laatste maanden konden mensen via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl hun interesse kenbaar maken voor deelname aan het zonnepanelenproject dat de gemeenten in Parkstad Limburg, in samenwerking met de regio, gaan uitrollen. In Kerkrade hebben tot nu toe zo’n 800 mensen zich aangemeld. In vier bijeenkomsten hopen de gemeente Kerkrade en de regio Parkstad Limburg de geïnteresseerden in Kerkrade bij te praten over alle details van deelname aan het project.

Aanmelden kan trouwens nog altijd via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl Na aanmelding wordt u meegenomen in de uitnodigingenlijst voor één van de bijeenkomsten.

Foto Kerkrade.nl