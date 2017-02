De Knoppenwinkels in Heerlen helpen apparaten te bedienen .

redactie van Parkstadactueel |

Vrijwilligers van De Knoppenwinkel helpen iedereen die wil leren eenvoudig een computer, tablet of smartphone te bedienen.



In 61 procent van de Nederlands huishoudens zijn 1 of meer tablets aanwezig en maar liefst 73 procent heeft een smartphone in bezit. Al die apparaten krijgen regelmatig een update en kunnen steeds meer. Die snelle veranderingen worden soms als erg verwarrend ervaren. Vrijwilligers van de Knoppenwinkel in Heerlen helpen buurtbewoners om vragen te beantwoorden over de bediening van deze slimme apparaten of geven advies bij aankoop. De hulp en het advies is gratis. Nieuw in deze knoppenwinkels is de hulp die ze bieden bij het gebruiken van de website Wehelpen.nl. Een website waarop je elkaar een helpende hand toesteekt.

De Knoppenwinkel werkt samen met de SCHUNCK* bibliotheken in Heerlen, de gemeente Heerlen en de welzijnsstichting Alcander. De Knoppenwinkel, opgericht in 1992 in Heerlen, heeft inmiddels 3 vestigingen: in de bibliotheken Glaspaleis, Hoensbroek en Heerlerheide. Bibliotheek Glaspaleis en Heerlerheide zijn elke dinsdagochtend geopend tot van 09:30 uur tot 12 uur. Hoensbroek is op vrijdag open tussen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen kan op die manier binnenlopen met vragen over mobiele apparaten en computers. Vrijwilligers uit Heerlen runnen de knoppenwinkels en zij komen voor uitleg ook bij mensen thuis.

Knoppenwinkels helpen ook met vragen over wehelpen.nl.

Naast raad en daad over smartphones, computers en tablets, beantwoorden de knoppenwinkels ook vragen rondom wehelpen.nl. Via deze website kan iedereen hulp vragen en aanbieden in de buurt. Vergelijkbaar met Marktplaats waar je een fiets kan vinden die in de buurt te koop staat. Via wehelpen.nl zie je bijvoorbeeld wie in de buurt een tuin kan bijhouden of de hond een paar keer wil uitlaten als dat zelf even niet lukt. Maar ook vervoer van en naar het ziekenhuis, of gewoon wanneer iemand op zoek is naar gezelschap. Voor mantelzorgers biedt de website een slim hulpmiddel om taken rondom een verzorgende af te stemmen.

Een account op wehelpen.nl is gratis. De vrijwilligers van de Knoppenwinkel helpen bij het aanmaken van een account en kunnen je laten zien hoe je via de site hulp kunt vragen of hulp kunt bieden. Kijk eens rond www.wehelpen.nl. Er is altijd wel iemand in de buurt!