KVC Oranje brengt bezoek aan Parel aan de Maas.

KVC Oranje, koploper in 5B, gaat zondag op bezoek in Geulle, op internet niet onterecht geafficheerd als Parel aan de Maas. In die plaats ontmoet de ploeg uit Kerkrade de geel-zwarten van Geulsche Boys.

Het prachtig gelegen Geulle kreeg onder meer landelijke bekendheid, toen er tussen 1980 en 1987 het NK-wielrennen werd georganiseerd. De befaamde Slingerberg speelde scherprechter in die jaren. Johan van der Velde, Jacques Hanegraaf, Jan Raas, Jos Lammertink en Adri van der Poel vierden er triomfen.

De plaatselijke voetbaltrots heeft wat minder bekendheid. Als je een blik op ranglijst van 5B werpt zou je verwachten dat Geulsche Boys voor een onmogelijke opgave staat tegen koploper KVC Oranje. De mannen uit Geulle hebben immers pas twee schamele punten vergaard en zijn hekkensluiter. Tegen Doenrade (1-1) en SVA (3-3) werd een gelijkspel behaald. Voor de rest moest de ploeg enkel nederlagen slikken, soms met duidelijke cijfers.

In de tweede competitieronde werd het in Bleijerheide 5-0 voor KVC Oranje. Toch was Geulsche Boys destijds een helft lang niet de mindere. Bij de rust was het nog 0-0. Pas in het tweede bedrijf wist oranje-wit afstand te nemen. De accommodatie van Geulsche Boys bevat natuurgras. Juist op die ondergrond heeft KVC Oranje het dit seizoen niet gemakkelijk gehad. Bij Rimburg, Jabeek, Doenrade, Abdissenbosch en KCC’13 hadden de mannen van trainer Rene Küpper het moeilijk, hoewel de uitslagen uiteindelijk dan wel goed waren en er mede hebben toe bijgedragen dat de ploeg momenteel aan kop staat.

Het valt te verwachten dat KVC Oranje zondag geen punten in Geulle wil laten liggen. Het blijft echter wel oppassen voor de koploper. Van hoogmoed mag in ieder geval geen sprake zijn, ook niet tegen een, op papier, laagvlieger. Dan immers kun je van een koude kermis thuis komen. Bovendien zal Geulsche Boys alles eraan gelegen zijn eindelijk weer eens een resultaat neer te zetten. Tot nu toe lukte dat dus pas twee keer, steeds voor de eigen aanhang. Dus wie weet? Zondag, tegen half vijf, weten we meer.