Maastricht helpt ondernemers via ‘155-Help-een Bedrijf’.

redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Maastricht

Ondernemers uit de gemeente Maastricht beschikken voortaan over een telefonisch en online noodloket : ‘155-Help-een-Bedrijf’. De gemeente Maastricht is daarvoor een samenwerking aangegaan met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in zwaar weer te laat hulp zoeken. Het IMK heeft daarop (landelijk) het initiatief genomen voor ‘155-Help-een-Bedrijf’ om zodoende laagdrempelig en tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in problemen verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Samen met de adviseurs van het IMK wordt het probleem in kaart gebracht en wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Voor ondernemers is deze hulp kosteloos.

Maastricht haakt nu aan bij het initiatief. Wethouder Jim Janssen (Seniorenpartij, arbeidsmarktbeleid): “De economische crisis mag dan wel voorbij zijn, we zien nog regelmatig dat het water ondernemers tot aan de lippen komt. Als we samen met het IMK dan een duwtje in de rug geven, kunnen ze het tij wellicht keren.”

Jan Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Op onze website kan de ondernemer eenvoudig een scan uitvoeren om te zien of hij tot de doelgroep behoort voor een sociale ondernemersregeling.”

Ondernemers uit Maastricht van wie de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155, of via internet op www.155.nl

