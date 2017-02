Morgen te zien in het cultuurhuis Heerlen ‘Oliver concert ‘.

Kom en geniet voor nop !!!

met : Olivier

datum: vrijdag 3 februari

aanvang: 20.30 uur

entree: GRATIS

OLIVER is een band bestaande uit muzikanten uit Maastricht en Heerlen. Ze maken sferische en soms stevige pop/rock met een donker randje en hun grootste doel is mensen meeslepen in de emotie van de muziek. Een tijdje terug stonden ze op DVERS in Sittard en ze waren geselecteerd voor de voorronde van Nu of Nooit.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto cultuurhuis