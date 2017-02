Welkom nieuwe ondernemers in Heerlen!

redactie van Parkstadactueel |

Welkom nieuwe ondernemers! Wethouder Martin de Beer (Economie) en wethouder Barry Braeken (Centrum) maken elk kwartaal een rondje langs nieuwe ondernemers in de binnenstad om kennis te maken. Dit keer bij TK MAXX, The English shop en Café Fuerte Real. Burgemeester Ralf Krewinkel nam de honneurs waar in restaurant Akropolis.

Foto’s Gemeente Heerlen