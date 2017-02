10 februari om 17.00 uur opent het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) in kerkrade.

Balanceren tussen hoogbouwflats

Op vrijdag 10 februari om 17.00 uur opent het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) op een zeer unieke wijze. Ter gelegenheid van het festival wordt een klimmuur op een spectaculaire manier geopend. Deze klimmuur komt tegen de hoogbouwflat C aan de Jonkerbergstraat in Bleijerheide. De gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA zijn erg verheugd dat het DMFF voor hun opening de locatie van het project SUPERLOCAL heeft gekozen. Hiermee staat het vernieuwende project van de drie partners ook in de schijnwerpers. Voor Kerkrade was dit aanleiding voor het ter beschikking stellen van een waarderingsbijdrage.