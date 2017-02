Het archeologisch onderzoek in het Thermenmuseum heeft al meer dan 2000 vondsten opgeleverd en we zijn nog niet eens klaar. Wil je de archeologen aan het werk zien? Kom dan op dinsdag, woensdag of donderdag een kijkje nemen. Of neem deel aan de rondleiding op woensdag op 12.00 en 14.00 uur kom en in het weekend om 12.30 en 14.30 uur.

Woensdag 8 februari is de opgravingsleider van 15.00-16.00 uur aanwezig om vragen van publiek te beantwoorden. En op 12 februari wordt het graafonderzoek afgesloten met een Open Dag. Bovendien krijgt je nu bij een entreekaartje een gratis jaarkaart zodat je ook de komende ontwikkelingen op de voet kunt volgen!

Foto Thermenmuseum