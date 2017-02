Eredivisie voor esporters start op 6 februari met Fifa-kampioenen en Youtubers.

Maandag 6 februari start de E-Divisie, de Eredivisie voor FIFA 17-eSporters. Iedere Eredivisieclub heeft een eSporter geselecteerd en daarmee is de line-up compleet. De competitie-opzet van de E-Divisie is gelijk aan de Eredivisie, waarbij de wedstrijden integraal te volgen zijn via YouTube, Twitch en FOX Sports. Daarnaast zijn de samenvattingen en analyses vanaf 6 februari te bekijken in het nieuwe (e)sportprogramma Studio E-Divisie.

De E-Divisie is een initiatief van de Eredivisie CV en wordt georganiseerd in samenwerking met alle 18 Eredivisieclubs, EA SPORTS™ en Endemol Shine Nederland. De afgelopen weken hebben de Eredivisieclubs één eSporter geselecteerd die de club gaat vertegenwoordigen in de E-Divisie. Er staat een sterke line-up met meerdere voormalig kampioenen en huidige wereldtoppers. In 17 speelrondes maken de eSporters van de Eredivisieclubs uit wie het beste is in FIFA 17 Ultimate Team. De clubs spelen allen één keer tegen elkaar, waarbij afwisselend op de PlayStation 4 en op de XBOX One wordt gespeeld. De eSporters moeten zich op beide consoles gaan bewijzen voor hun club.

Wedstrijdschema

Het wedstrijdschema van de E-Divisie is gelijk aan de (tweede competitiehelft van) de Eredivisie. De eSporters van de Eredivisieclubs ontmoeten hun tegenstander slechts enkele dagen voordat de voetballers elkaar op het veld tegenkomen. Aangezien de Eredivisie vanaf 6 februari al vier speelrondes verder is, wordt er in de eerste week een inhaalslag gemaakt. Vier dagen lang zijn de inhaalwedstrijden vanaf 14.00 uur op zowel YouTube als gameplatform Twitch te volgen. Vanaf 10 februari loopt de E-Divisie helemaal parallel met het reguliere Eredivisie-programma, waarbij van woensdag tot en met vrijdag elke dag drie wedstrijden te zien zijn. Daarnaast zijn de wedstrijden ook wekelijks op televisie te volgen: elke vrijdagmiddag zendt FOX Sports een volledige speelronde van de E-Divisie uit.

Studio E-Divisie

Studio E-Divisie is het nieuwe sportprogramma voor game- en sportliefhebbers waarin samenvattingen en analyses van de E-Divisie te bekijken zijn. Studio E-Divisie is elke vrijdagmiddag om 16.00 uur te volgen op YouTube, Twitch en de website en app van NU.nl en NUsport. In Studio E-Divisie gaan onder andere YouTubers Koen Weijland, Bas van Velzen (VVBasVV), Matthyas het Lam (FIFAlosophy) en Raoul de Graaf (FC Roelie) de wedstrijden in de E-Divisie verslaan en analyseren. Bas van Velzen is op YouTube wereldberoemd geworden als ‘vrijetrappenkoning’, terwijl de anderen met name binnen de FIFA-scene bekend zijn geworden. Samen hebben de vier shoutcasters meer dan 800.000 volgers op YouTube.

Ultimate Team

De eSporters spelen binnen de E-Divisie met een eigen team in de FIFA 17-spelmodus ‘Ultimate Team’. In Ultimate Team is het mogelijk om zelf een selectie samen te stellen, door spelers te (ver)kopen en online wedstrijden te winnen. De eSporters die veel punten in Ultimate Team hebben verzameld, komen sneller in aanmerking om hoog gewaardeerde voetballers in hun team op te nemen. Alle beschikbare voetballers zijn in de E-Divisie toegestaan: van Cristiano Ronaldo tot aan Vincent Janssen.

E-Divisie Meer informatie over de E-Divisie is te vinden op de nieuwe website: www.e-divisie.nl. Hier is een overzicht van alle wedstrijden in de E-Divisie te bekijken, evenals portretten van de eSporters en de stand. Onderstaande trailer geeft een voorproefje van wat game- en sportliefhebbers van de E-Divisie kunnen verwachten.