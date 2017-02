Poster ‘Klone Joep’ weer verkrijgbaar in Kerkrade.

redactie van Parkstadactueel |

Dit jaar wordt op Carnavalsdinsdag, 28 februari aanstaande ‘Klonetrekke i Kirchroa georganiseerd. De bijbehorende poster voor het evenement, gemaakt door kunstenares Miriam Vleugels, is inmiddels ook gereed.

De poster ‘Klone Joep’ is gratis verkrijgbaar bij het Stadskantoor van de gemeente Kerkrade, Deurenberg Thuiskantoor Boekhandel, Klieëveer, Fuchs tabak in Bleijerheide, SND Schreurs in Kerkrade-West, Sigarenmagazijn Eygelshoven in Eygelshoven en Outlet Bosman Kerkrade in Chèvremont.