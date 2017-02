YANNIS ANASTASIOU: ‘ Ook tegen Ajax gaan we voor de volle winst’.

redactie van Parkstadactueel/RodaJC |

De 4-0 overwinning van afgelopen week op Excelsior hadden we hard nodig. Voor iedereen binnen de club was die zege een grote opluchting die kwam op het juiste moment.

Sinds de komst van Aleksei Korotaev, onze nieuwe mede-eigenaar, is er binnen de club veel gebeurd. Mede door zijn netwerk hebben we, na het vertrek van Uğur İnceman, Roel Brouwers, Daniel de Silva, Farshad Noor, David Boysen en Nestoras Mytides, negen nieuwelingen kunnen aantrekken. Dat is heel goed nieuws, al moet je er in een dergelijke situatie alert op zijn dat het niet leidt tot onrust binnen de spelersgroep.

In onze vorige thuiswedstrijd tegen Excelsior was daar in ieder geval niets van te merken. Natuurlijk was de rode kaart in ons voordeel, maar we scoorden vier keer en hielden de nul. Daarnaast verzorgde Mikhail Rosheuvel twee assists, wisten onze spitsen Dani Schahin en Thanasis Papazoglou beiden te scoren en vond Mitchel Paulissen zelfs tweemaal het net.

Dat neemt niet weg dat iedereen de laatste maanden heeft kunnen constateren dat wij versterking nodig hebben. Alle spelers hebben kansen gekregen en het maximale gegeven, maar de resultaten zijn bekend. Daarom had de groep een nieuwe impuls en dus meer onderlinge concurrentie nodig. De komende tijd zullen we gaan inventariseren welke nieuwelingen meteen inzetbaar zijn en welke spelers meer tijd nodig hebben om te acclimatiseren en aan het niveau te wennen.

Naast de eerder aangetrokken Thanasis Papazoglou en Bryan Verboom zijn Beni Badibanga, Gyliano van Velzen en Mohamed El Makrini in ieder geval meteen inzetbaar. Beni Badibanga, die ik regelmatig bij Standard Luik heb zien spelen, stond al sinds de zomer op onze scoutingslijst. Hij is een snelle buitenspeler met een individuele actie en een goed schot die zowel op de linker- als rechtervleugel uit de voeten kan. De van FC Volendam afkomstige Gyliano van Velzen is een gevaarlijke, technisch behendige linksbuiten die eveneens al langer bij ons in beeld was. Dat geldt ook voor Mohamed El Makrini, een defensieve middenvelder die het Nederlandse voetbal kent en met SC Cambuur ervaring heeft in de Eredivisie.

Met drie overwinningen na de winterstop verkeert Ajax momenteel in een uitstekende vorm. De ploeg speelt heel herkenbaar voetbal door bij balverlies meteen hoog druk te zetten en bij balbezit over te schakelen naar creatief en verzorgd positiespel. Ook is Ajax, meer dan welke club ook in de Eredivisie, met spelers als Lasse Schöne en Hakim Ziyech, dodelijk bij standaardsituaties én hielden ze al tien wedstrijden de nul.

Komende zondag hebben we niets te verliezen. Dat neemt niet weg dat we er alles aan zullen doen om een goede prestatie neer te zetten. In voetbal is alles mogelijk en daarom ga ik altijd voor de volle winst. Als wij volledig geconcentreerd zijn en meedogenloos in de duels ben ik ervan overtuigd dat wij in Nederland elke tegenstander kunnen verslaan. Daarom gaan we ook tegen Ajax voor de volle winst.”

Foto :RodaJC