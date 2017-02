16 februari Informatiebijeenkomst spoorwegontwikkelingen Kerkrade.

Eind december 2016 hebben we u geïnformeerd over diverse ontwikkelingen die te maken hebben met het vervoer over het spoor in Kerkrade. We hebben destijds aangegeven dat in februari een bijeenkomst plaats gaat vinden over dit onderwerp.

Inmiddels is er meer bekend over de bijeenkomst: Op donderdag 16 februari bent u tussen 19.00 en 21.30 uur van harte welkom bij de inloopbijeenkomst met betrekking tot de ontwikkelingen op en rond het spoor in Kerkrade. Locatie is het Scoutinggebouw in Eygelshoven, Anselderlaan 65, Eygelshoven. Aanmelden is niet nodig.

De gemeente Kerkrade wil u graag informeren over de Kerkraadse ontwikkelingen op en rondom het spoor en wil u daarnaast de gelegenheid geven voor het stellen van vragen over de situatie en voorgenomen werkzaamheden in uw directe woonomgeving, onder andere de elektrificatie van de spoorlijn en de bouw van een trafostation aan de Spoorstraat. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl Meer informatie over de spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf leest u op www.eurekarail.net en over goederenvervoer leest u meer op www.Prorail.nl

Informatie over het aantal goederentreinen per route is te zien op www.infomil.nl