Jònkheedsprins Ryan I en Blòmmemeëdje Demi van de VV De Eekheuëre.

redactie van Parkstadactueel/LC |

Jònkheedsprins Ryan I van de VV De Eekheuëre

Ik vond het geweldig dat ik gevraagd ben om jeugdprins te worden bij de vv de Eekheuere. Want zingen springen en carnaval vieren zit in ons bloed. Voor mij was het een verrassing dat ik jeugdprins mocht worden. Ik hoorde dit op het allerlaatste moment. Vond het geweldig toen ik hoorde dat mijn broertje Devin secondant mocht zijn. Op de dag van de uitroeping in hotel van der valk zag ik tot mijn grote verwondering dat demi tot bloemenmeisje werd gekozen, met Sanne als secondant en Kenny als grote prins. Nu wist ik dat het een geweldig seizoen zou worden, niets mooiers dan dit met vrienden en familie te beleven. Hoogtepunt naar hoogtepunt kwam eraan. Het huis werd versierd, mocht speeches geven als prins. Schoolcarnaval, met de trein naar de kinderoptocht en zondag de grote optocht in Heerlen. Het was geweldig om dit van boven op de wagen mee te maken, snoep gooien, alaaf roepen, dansen, zingen en springen. Daarna de carnavalsdagen, jammer dat de gemeente besloot dat er geen wagens mee mochten in de optocht vanwege slecht weer. Daarom was ik wel de eerste jeugdprins die hem lopend mocht doen en als extraatje nog eens op de wagen met halfvasten, met daarna nog een geweldig halfvastenbal. Ik heb nog een paar weken met de nieuwe prins te gaan. Dan zal ik verdrietig zijn en komt mijn opvolger eraan.

Bedankt iedereen uit Eikenderveld die samen met mij genoten hebben. Vond het geweldig jullie jeugdprins te zijn. Verder wil ik speciaal nog alle eekheuere mannen bedanken die het voor mij zo bijzonder gemaakt hebben. Maar vooral prins Kenny, secondant Devin, bloemenmeisje Demi en secondant Sanne. Het was een jaar om nooit te vergeten.

Blòmmemeëdje Demi

Ik was erg blij toen ik hoorde dat ik Bloemenmeisje bij de Eekheuere mocht zijn. Samen met mijn zus Sanne als secondant hadden we er heel veel zin in. Spannend vond ik het ook. Op het moment dat ik zag dat Ryan jeugdprins werd met Devin als zijn secondant, vond ik dat heel erg leuk, we zijn al heel lang vrienden. Het huis werd mooi versierd, overal in de wijk zag ik posters van Prins Ryan 1 en mij zelf op de ramen hangen. Dat vond ik heel erg leuk. Toen kwamen de carnavalsdagen eraan. Wat was het geweldig om op de carnavalswagen mee te rijden in de optochten. De harde muziek het dansen en het snoep gooien, wat was dat geweldig om te doen. De polonaise in het Tref en het samen dansen, wat heb ik genoten. Eekheuere bedankt dat jullie dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ik zal dit nooit meer vergeten. Verder wil ik Prins Kenny bedanken, wat was jij een gezellige prins. Prins Ryan 1, secondant Sanne en secondant Devin bedankt dat ik dit moois samen met jullie heb mogen beleven.

Het is nu bijna voorbij dat ik Bloemenmeisje mag zijn, wat heb ik genoten, ik wens mijn opvolgster ook alvast heel veel plezier.

Foto’s Lucho Carreno