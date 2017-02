Limburgs Kampioenschap Turnen Dames in Sporthal Marsana te Meerssen.

Op 18 en 19 februari a.s. vindt het Limburgs Kampioenschap Turnen Dames plaats in Sporthal Marsana te Meerssen. Dit wordt evenals vorig jaar georganiseerd door Sportvereniging Groot Meerssen in samenwerking met de KNGU. Zo’n 350 turnsters uit heel Limburg zullen deelnemen aan dit kampioenschap. Een unieke gelegenheid om de topturnsters van onze provincie in actie te zien op Sprong, Brug, Balk en Vloer. Ook dit jaar zal er weer aandacht zijn voor Make-A-Wish Nederland.

Kwalificering turnsters

In totaal zullen er ongeveer 350 turnsters vanaf 8 jaar op alle wedstrijdniveaus uit heel Limburg deelnemen aan de finale van het Limburgs Kampioenschap. Zij hebben zich gekwalificeerd voor de meerkamp. De turnsters turnen op de 4 toestellen Sprong, Brug, Balk en Vloer. Bovendien vinden op de zaterdag ook de toestelfinales plaats voor enkele hogere niveaus. Van S.V. Groot Meerssen hebben zich 19 turnsters geplaatst en zijn er nog 4 eerste reserve. De volledige lijst van deelnemers is te vinden op http://zuid.kngu.nl/nl/Wedstrijden/agenda.aspx (22-01-2017 TD Lim – Halve Finale Limburgse Kampioenschappen District Zuid Horn).

Limburgs Kampioenschap

Het Limburgs Kampioenschap vindt plaats op 18 en 19 februari a.s. in sporthal Marsana aan de Molenveldweg 20 in Meerssen. Aanvangstijd van de eerste ronde is op beide dagen 08.45 uur. Tegen betaling van €3,50 heeft het publiek toegang tot de tribune. Kinderen t/m 5 jaar hebben gratis toegang, kinderen van 6 t/m 12 jaar betalen €2.

Groot Meerssen zet haar beste beentje voor

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) heeft de regels bepaald waar het LK aan moet voldoen. Aan S.V. Groot Meerssen opnieuw de taak om dat tot in de puntjes te regelen en de turnsters in staat te stellen optimaal te presteren. De vereniging kan rekenen op de inzet van zo’n 100 vrijwilligers uit haar eigen geledingen. Omdat Groot Meerssen de samenwerking met Make-A-Wish Nederland vorig jaar als positief ervaren heeft, heeft zij opnieuw besloten aandacht te vragen voor deze stichting tijdens het LK. De vereniging oefent hiermee een positieve invloed uit op haar omgeving en draagt zo haar steentje bij aan de bewustwording dat een goede gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is.

S.V. Groot Meerssen

S.V. Groot Meerssen is een levendige sportvereniging met als doel om op zowel recreatieve wijze als ook in wedstrijdverband op een gezonde manier sport te beoefenen. Ze biedt een veilige omgeving waar plezier voorop staat. Op dit moment worden gymnastiek, turnen (in sporthal Meerssen-West aan de Pastoor Nicolaus de Reimsstraat) en volleybal (in Sporthal Marsana) aangeboden. De 150 leden komen uit de omgeving van Meerssen, Maastricht en Valkenburg.

Make-A-Wish Nederland

Make-A-Wish Nederland vervult sinds 1989 de liefste wensen van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Ieder kind heeft namelijk een allerliefste wens. Een wens die het verschil maakt. Tijdens de wensvervulling kan het kind weer even kind zijn en geen patiënt. Zorgen worden even vergeten en er wordt kracht opgedaan voor de toekomst. Make-A-Wish kan dit realiseren dankzij de inzet van ruim 400 vrijwilligers. Omdat de stichting geen sudsidie vanuit de overheid krijgt, zijn giften en fondsenwervende acties van bedrijven, scholen en verenigingen, samen met de steun van donateurs en partners, noodzakelijk om samen het verschil te kunnen maken.

Wedstrijdschema Limburgs Kampioenschap Turnen 2017

Zaterdag 18 februari 2017

Wedstrijd 1: aanvang wedstrijd 8.45 uur, verwacht einde wedstrijd 12.00 uur

Wedstrijd 2: aanvang wedstrijd 12.45 uur, verwacht einde wedstrijd 16.00 uur

Wedstrijd 3 toestelfinales: aanvang wedstrijd 17.00 uur, verwacht einde wedstrijd 20.00 uur

==================

Zondag 19 februari 2017

Wedstrijd 1: aanvang wedstrijd 8.45 uur, verwacht einde wedstrijd 12.00 uur

Wedstrijd 2: aanvang wedstrijd 12.45 uur, verwacht einde wedstrijd 16.00 uur

Wedstrijd 3: aanvang wedstrijd 17.00 uur, verwacht einde wedstrijd 19.15 uur