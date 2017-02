Nog tot 1 juni in het Erfgoedhuis: expositie ‘Ontdek Romeins Meerssen’

Tot 1 juni 2017 kunt u in het Erfgoedhuis aan de Markt in Meerssen nog een bezoek brengen aan de expositie over het Romeinse verleden van Meerssen.

Meerssens Romeins verleden

Waar de Romeinen zich vestigden werd hun cultuur dominant. Hun taal het Latijn, hun degelijke bouwstijl, uiterlijke- en persoonlijke verzorging, eetpatronen enz. Ook in Marsna, de Romeinse benaming voor Meerssen, is dit zo gegaan. Meerssen lag aan de Via Belgica: een belangrijke hoofdweg die vanuit het Franse Boulogne sur Mer, via Tongeren, over Maastricht naar Heerlen voerde. In combinatie met goede aan- en afvoerwegen, voldoende water, bossen en vruchtbare grond was Marsna een uitstekende vestigingsplek.Zoals de overblijfselen van de Villa Herkenberg (momenteel met zand afgedekt) laten zien, was Meerssen inderdaad een plaats waar het goed toeven was voor de Romeinen.

Al met al genoeg stof om het dagelijkse leven in het Romeinse Marsna in beeld te brengen!

Doorlopende expositie

Tijdens de expositie is een Romeinse keuken ingericht om een indruk te krijgen van de Romeinse voedselbereiding en eetgewoonten. De Romeinse keuken proeven? Voor iedere bezoeker zijn gratis Romeinse recepten verkrijgbaar om thuis mee aan de slag te gaan! Ook nieuwsgierig naar de kleedgewoonten en verzorgingsrituelen van de Romeinen? Verfplanten en pigmenten laten ons zien hoe ze kleur aan hun kleding en hun leven gaven. De uitstalling van origineel Romeinse artefacten geven een beeld van de dagelijkse gebruiksvoorwerpen van de Romeinen, tevens zijn films over de Herkenberg te zien.

Waar, wanneer, openingstijden

Tot 1 maart 2017 in het Erfgoedhuis Meerssen:

Markt 38, 6231 LR Meerssen

(ingang via naastgelegen Klant Contact Centrum)

Openingstijden regulier:

maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

donderdag tot 20.00 uur.

De expositie is een initiatief van de gebruikers van het Erfgoedhuis Meerssen bestaande uit Heemkunde Meerssen, IVN afd. Meerssen en het Natuur Historisch Museum Meerssen. De expositie heeft mede vorm gekregen door ondersteuning en advies van de Stichting Kunst, Cultuur Erfgoed en Toerisme (mevrouw Jeanne Schoenmakers), het Centre Céramique Maastricht en het Thermenmuseum Heerlen.