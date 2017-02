De stadsdichter treedt af!

Merlijn Huntjens & poëziecollectief PANDA nodigen je van harte uit voor de inhuldiging van het stadsdichterschap van Merlijn Huntjens.

De termijn van stadsdichter van Michelle Bracke en jeugdstadsdichter Ymke Fiddelaars loopt op 1 februari 2017 ten einde. Met haar vertrek treedt er een nieuwe stadsdichter aan: Merlijn Huntjens. Bij het vertrek van de ene stadsdichter en de komst van de nieuwe hoort een afscheid en een inhuldiging.

Deze inhuldiging gaat plaatsvinden op zondag 12 februari 2017 om 19:30 in de kapel van het Savelbergklooster in Heerlen.

Het poëziecollectief PANDA (bestaande uit Merlijn en theatermaker Nina Willems) zal speciaal voor deze avond een “overgangsritueel” maken: een performance waarin afscheid genomen wordt van Michelle Bracke, en waarin het publiek kan kennismaken met Merlijn Huntjens en met zijn visie op het stadsdichterschap in Heerlen.

Liever dan een avond met speeches en bloemen, willen we je een avond vol poëzie en theatrale beelden geven. Een mooie voorproeve van wat Heerlen de komende 2 jaar van Merlijn (en van PANDA) mag verwachten.

19:00 -19:30 – Inloop

19:30 – 20:15 – Performance “Relief the Guard”

20:15 – 20:20 – Vertoning korte film “Hoe te Heerlen”

20:20 – 21:00 – Eindborrel & uitloop

Graag zien we je op zondag 12 februari om 19:30 in de kapel van het Savelbergklooster in Heerlen. Het adres is Gasthuisstraat 2, 6416 AM Heerlen.

Foto Panda.