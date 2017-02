Theatervoorstelling ‘Ik en mijn broer’ met actrice Barbara Gozens is uit het leven gegrepen.

Hoe leef je als je broer aan schizofrenie lijdt? De eerste verschijnselen, de dagelijkse confrontaties. Paniek als hij spoorloos verdwenen is, of een scherp mes heeft.

De solovoorstelling ‘Ik en mijn broer’ met actrice Barbara Gozens is uit het leven gegrepen. Barbara wordt in deze voorstelling als het ware haar broer. Ze kruipt ook in de huid van haar moeder, en speelt zichzelf als puberend meisje. Onder muzikale begeleiding speelt ze haar eigen levensverhaal en dat van haar broer. Het is een voorstelling die de tragiek én de humor van situaties laat zien.

Een reactie uit het publiek: “Een klein pareltje! Vooral de lichtheid en intimiteit van toch zo’ n schrijnend onderwerp, heel mooi getroffen. Het maakt het voor iedereen toegankelijk, invoelbaar en geeft inzicht in wat mensen meemaken die zo nauw verbonden zijn met een geesteszieke dierbare.”

‘Ik en mijn broer’ gaat over het levenslange contact van Barbara Gozens met haar broer die aan schizofrenie lijdt. Zij zegt hierover: “Ik wil laten zien wat het betekent om je leven lang de zorg te hebben voor je naaste. En dat je er nooit van los komt. Het kan een troost zijn voor iedereen die in een vergelijkbare situatie verkeert.”

Hans van Hechten heeft het stuk geschreven en Hugo van Riet speelt op de gitaar. De voorstelling duurt ongeveer een uur.

Speeldata en locaties

Dinsdag 7 februari 2017, 19.30-21.30 uur, in het Trefcentrum, Edisonstraat 4, Maastricht.

Dinsdag 21 februari 2017, 19.30-21.30 uur, in Cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen.

Voorstelling bijwonen

De toegang is gratis en iedereen is welkom. Na afloop van de voorstelling is er een nabespreking met een deskundige van Mondriaan. Voor meer info over schizofrenie klik hier.

Foto www.barbaragozens.nl