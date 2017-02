Jeugdprins Luca I en Bloemenmeisje Anouk bij Stichting Jeugdcarnaval Heerlerbaan.

redactie van Parkstadactueel |

Op 5 februari 2017 vond, na afscheid genomen te hebben van Jeugdprins Deen I en Bloemenmeisje Maud, de proclamatie plaats van het nieuwe prinsenpaar dat in het carnavalsseizoen 2017 over de Heerlerbaanse jeugd zal regeren.

Luca van der Bijl zal als Jeugdprins Luca I de scepter zwaaien over de jeugd van Heerlerbaan. Luca is 10 jaar en zit in groep 7 van OBS de Tovercirkel. Voor Luca wordt zijn droom werkelijkheid. Verder voetbalt Luca in het E1 team van RKHBS en natuurlijk speelt hij ook voetbal op zijn spelcomputer.

Jeugdprins Luca I zal bijgestaan worden door Bloemenmeisje Anouk. Anouk Delnoy is 10 jaar oud en zit in groep 6 van Basisschool de Windwijzer. Ze is een echte carnavalist, want carnaval viert zij al van kinds af aan. Het was daarom al lang haar wens om bloemenmeisje te worden. Ze danst al heel wat jaartjes mee bij onze eigen Mini- & Jeugdgarde. Verder vindt ze het leuk om te knutselen en rijdt ze paard.

Jeugdprins Luca I en Bloemenmeisje Anouk nemen als rasechte carnavalisten de Heerlerbaanse jeugd op sleeptouw tijdens het komende carnavalsseizoen. Zij roepen dan ook alle jeugd op zoveel mogelijk activiteiten met hen samen te vieren.

Op 19 februari 2017 tussen 14.11 en 16.11 uur houden Jeugdprins Luca I en Bloemenmeisje Anouk hun receptie. Namens de stichting nodigen zij graag eenieder uit om hun receptie te bezoeken. Deze vindt plaats in Narrentempel De Admiraal aan de Heerlerbaan.

Foto cover Rob van Hugten