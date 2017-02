Les Chevaliers Blancs in het filmhuis de spiegel.

redactie van Parkstadactueel/Filmhuis De Spiegel |

ILes Chevaliers Blancs, In eerste instantie lijkt Les Chevaliers Blancs een voorspelbaar verhaal te zijn: een melodrama over hulpverleners die in een Afrikaans land oorlogswezen proberen te helpen. Er wordt een compound in de woestijn betrokken en er worden liedjes gezongen, in afwachting van de kinderen. Maar dan gaat de film schuren.

Je vraagt je af of het motto van ‘de witte ridders’ uit de titel wel zo schoon is als moet lijken. Waarom schakelen deze brave mensen een louche ritselaar in? Waarom mogen de kinderen niet ouder zijn dan vijf jaar?Hoe ver mag je gaan om kinderen te redden van een vreselijk lot? Het is de belangrijkste vraag die blijft hangen na de spannende slotminuten van de film . Een vraag die lastig te beantwoorden is – zoals bij alle morele kwesties.

Les Chevaliers Blancs tekent een cynisch portret van de te ver doorgeslagen humanitaire hulp, gebaseerd op het waargebeurde verhaal uit 2007 rond de hulporganisatie ‘Zoé’s Ark’.

**** De Filmkrant: “…moreel drijfzand, over medewerkers van een hulporganisatie die foute dingen doen met goede bedoelingen”; **** Volkskrant: Les Chevaliers Blancs is onthutsend drama.België, Frankrijk, 2015 / 115 minuten

Regie: Joachim Lafosse

Met: Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Reda Kateb

Maandag 6 februari / 20.00 uur

