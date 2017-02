Onverwachte extra kans op toegangskaarten succesfestival Schrit_tmacher.

Ton Reijnaerts |

Het Schrit_tmacher just dance! festival staat voor mooiste eigentijdse danscultuur in de Euregio. Het even dynamische als boeiende festival in iedere editie opnieuw dan ook een vloek en zucht uitverkocht. Ook bij de 22ste editie, die van 7 maart tot 9 april, in Heerlen, Aken en Eupen plaatsvindt, voltrok zich het geijkte patroon. Door een herschikking van de zaalindeling Fabrik Stahlbau Strang in Aachen heeft de organisatie nu toch nog voor enkele voorstellingen extra plaatsen weten te creëren. Wie nog toegangskaarten wil bemachtigen, moet er echter heel snel bij zijn.

Actueel zijn er nog kaarten voor de openingsvoorstelling op vrijdagavond 10 maart van de Kibbutz Contemporary Dance Company, dat in het recente verleden de Italiaanse ‘Danza&Danza Award’ won voor beste gezelschap in opkomst van Italië. Kaarten zijn er ook nog voor Compagnie Linga (CH) op 24 en 26 maart. Zwitserse Compagnie Linga – een zeer eigen mix uit innovatie en hoogstaande artistieke kwaliteit gepositioneerd als een van de belangrijkste onafhankelijke gezelschappen van Zwitserland, die zorgen voor avondmaalachtige taferelen, die herinneren aan de werken van Caravaggio. Toegangskaarten zijn er ook nog voor de Compagnie Marie Chouinard, van 30 maart tot en met 2 april. Alle voorstellingen vinden in het authentieke en zeer bijzondere decor van Fabrik Stahlbau Strang in Aachen plaats. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.schrittmacherfestival.de of aan de theaterkassa van Parkstad Limburg Theater Heerlen.