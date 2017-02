redactie van Parkstadactueel/Afdeling communicatie-Landgraaf |

Donderdag 9 februari organiseert de gemeente samen met het Eijkhagen College en Beroepscollege – Locatie Brandenberg de bijeenkomst ‘Jong en Duurzaam Landgraaf’ (Leerlingenraad locatie Eijkhagen, Leerlingraad Brandenberg).

Een aantal leerlingen maakt tijdens deze dag een duurzaamheidsscan van het Burgerhoes. Gaat het licht bijvoorbeeld automatisch uit of worden computerbeeldschermen ’s nachts uitgezet? De resultaten van de scan nemen we mee in de verduurzaming van het Burgerhoes. Aan het einde van de ochtend geeft Wout van Wengerden (Kwetsbare Held) een inspiratiesessie over duurzaamheid. De gemeente streeft ernaar om duurzaamheid naast een vaste plek in het Burgerhoes ook een plek in het onderwijs op de scholen van Landgraaf te geven.

Foto Landgraaf.nl