Competitiewedstrijd JO19 Hkl. J Bekkerveld – SV Blerick 4-1

John Angerer |

Afgelopen zaterdag speelde Bekkerveld JO19 de competitiewedstrijd tegen Blerick JO19. Eerder dit seizoen won Bekkerveld overtuigend met 2-7 in Blerick.

Bekkerveld kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. In de 9′ minuut scoorde Mel Angerer 1-0 na fel doorjagen op de verdediging van Blerick. Ondanks dit vroege doelpunt bleef het spel van bekkerveld rommelig en werden er vaak verkeerde keuzes gemaakt. Toen Tim Niemarkt na een voorzet van Kai in ’t Ven in de 34′ minuut 2-0 scoorde was de verwachting dat dit het spel van Bekkerveld ten goede zou komen.

In de 45′ minuut kwam Marouan Bouta voor Timo Gompelmann in het veld en moest hij voor aanvallende impulsen zorgen. Toch was het Blerick dat de spanning in de wedstrijd terug bracht door in de 75′ minuut via een vrije trap de 2-1 aansluitingstreffer te scoren.

Trainer Marcel Quaedvlieg verving in de voorhoede Rowan Vanwersch door Daan Winthagen en in de 84′ minuut werd ook Luca Fredrix door Jem Inceman vervangen.

In de 86′ minuut lanceerde Marouan Bouta met een bekeken bal Mel Angerer die beheerst 3-1 scoorde. In de 89′ minuut scoorde Kai in ’t Ven de 4-1 eindstand na een assist van Mel Angerer.

Bekkerveld behaalde uiteindelijk een verdiende maar moeizame overwinning en staat daarmee aan kop van de ranglijst. Volgende week zaterdag is de volgende tegenstander DVO. Deze wedstrijd wordt om 16.00 uur gespeeld bij Bekkerveld.

9′ 1-0 Mel Angerer

34′ 2-0 Tim Niemarkt (assist Kai in ’t Ven)

86′ 3-1 Mel Angerer (assist Marouan Bouta)

90′ 4-1 Kai in ’t Ven (assist Mel Angerer)

Archief Foto Lucho Carreno