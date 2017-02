Dames TTV Lybrae Consultants Heerlen winnen ruim van Westa.

redactie van Parkstadactueel |

In Wessem werd vanmiddag de derby in de eredivisie tafeltennis tussen Anytime/Fitness Westa en TTV Lybrae Heerlen gespeeld.

De eerste partij van de dag, tussen Amber van der Velde en Zhuo Xu was uiteindelijk de enige partij die niet in drie games werd afgerond. Amber speelde ijzersterk en kwam met 2-0 voor. Zhuo knokte zich terug naar 2-2 maar verloor de vijfde game wat ongelukkig met 11-9. Complimenten voor een mentaal ijzersterke Van der Velde zijn echter op zijn plaats.

Daarna ging het echter snel en viel alles ruim in het voordeel van de bezoekers uit. Tegen Kelly van Zon kwam Zhang Yun nooit in de problemen en werd het vlotjes 0-3. Rachel Gerarts begon wat nerveus tegen Vicky Schijven maar won uiteindelijk overtuigend en met sterk spel van Vicky die geen moment echt in de wedstrijd zat.

Na de pauze won Zhang Yun de eerste game makkelijk met 5-11 en stoomde daarna door. Zhang blijft dat doen wat ze al de hele competitie doet: overtuigend winnen. In de vijfde partij haalde Zhuo Xu wel haar niveau en declasseerde Vicky Schijven met duidelijke cijfers.

De laatste partij van de dag bepaalde of TTV Lybrae Heerlen een goed gevoel overhield aan deze wedstrijd. Met 1-5 of 2-4 winnen is immers een wereld van verschil in de strijd om een plek in de play-offs. Een vandaag ijzersterke spelende Rachel Gerarts bleek echter veel te sterk en zorgde daarmee voor een mooie 1-5 zege voor TTV Lybrae, dat na de nederlaag van Xu in de eerste partij donkere wolken zag samenpakken boven Wessem.

Kopvrouwe Zhang Yun: “Je ziet dat je geen enkele partij mag onderschatten. Vooraf hoop je dat Rachel er één kan winnen na een lange blessureperiode en dan wint ze er twee. Daarmee maakt ze de eerste verliespartij van Xu goed en mogen we tevreden zijn. De situatie blijft zoals het is: we moeten de laatste vier wedstrijden winnen en dan maar hopen dat we ons voor de play-offs plaatsen”.

Foto’s TTV Lybrae Consultants Heerlen