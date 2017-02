Eerste competitiewedstrijd na de winterstop 3 punten voor RKSV Sylvia  

redactie van Parkstadactueel |

Nadat vorige week de thuiswedstrijd tegen Passart-VKC was afgelast, stond vandaag de eerste competitiewedstrijd na de winterstop op het programma voor RKSV Sylvia. Tegenstander was Haanrade, een ploeg waartegen in de 1e competitiehelft – onnodig – met 2-3 werd verloren. Sylvia had dus iets goed te maken. Een lastige wedstrijd werd echter verwacht; Haanrade had inmiddels al 2 competitiewedstrijden in de benen in 2017 en wist daarin 4 punten bij elkaar te spelen.

De eerste helft startte met veel balbezit voor Sylvia, dat echter moeite had om de aanvallers te bereiken. Na een minuutje of tien leek Rick Schmitz de score toch te kunnen openen, maar het vizier stond nog niet helemaal scherp. Een extra tegenvaller kort na dit moment volgde, toen Falton Tijssen met een flinke hamstringblessure de wedstrijd al vroeg moest beëindigen. Hierna brak een rommelige fase aan, waarin Sylvia de overhand waarmee het leek te starten simpel weg gaf. Veel slordige passes en te makkelijk verloren duels leidden ertoe dat Haanrade steeds gevaarlijker werd. Met enkele snelle dieptepasses kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en konden zij enkele keren doelman Baiyron Godschalk onder vuur nemen. Deze hield zijn ploeg met enkele goede reddingen op de been. Toch kon ook hij niet voorkomen dat uit één van de snelle tegenaanvallen één van de Haanrade-spitsen aan zijn tegenstander ontsnapte en de 1-0 op het scorebord zette. Het spel golfde de 1e helft op en neer en aan beide kanten ontstonden enkele kansjes. Beste kans kreeg Sylvia toen Rick Borjans goed wegdraaide bij zijn directe tegenstander, die hem vervolgens binnen het strafschopgebied neerhaalde; strafschop! Leroy van Delft nam plaats achter de bal, leek hem prima in de hoek te schieten, maar de doelman van de zwart-witten hield de bal knap uit zijn doel. Met de 1-0 op het scorebord gingen de ploegen dan ook de rust in.

In de kleedkamer van de mannen van trainer Jordy Jeukens heerste de gedachte dat de stand in de 2e helft zeker omgedraaid kon en moest worden. Dit bleek echter niet uit de eerste minuten na het startsignaal; al direct kreeg de thuisploeg een prima kans op 2-0, die door Godschalk werd gekeerd. Daarna begonnen de mannen in het oranje-zwart het spel meer en meer te bepalen. Dennis Simonis opende enkele keren met een crosspass op de telkens van positie wisselende flankspelers, die daarmee meer ruimte kregen om hun tegenstander 1-tegen-1 op te zoeken. Het leidde langzaamaan tot enkele kansen. De grootste ontstond uit een hoekschop, na een klein uurtje spelen. Al enkele malen was Sylvia dreigend geweest met indraaiende ballen; Chadny Jeukens nam de bal vanaf de rechterkant en vond Guido Caubo, die wel raad wist met de kopkans en overtuigend de 1-1 binnen knikte. Sylvia rook bloed, maar besefte dat Haanrade zich zeker niet gewonnen gaf en dan ook bleef loeren op een snelle uitbraak. De bezoekers leken heel dichtbij, toen de Sylvia-aanvallers alert reageerden op een te korte terugspeelbal op de Haanrade-doelman, echter lukte het niet om ondanks de overtal-situatie de bal in het doel te krijgen. De 1-2 zou echter toch gaan vallen; nadat Rick Schmitz – die de Haanrade-defensie al enkele keren in de luren had gelegd tijdens de wedstrijd – met een goede actie en een prima pass Rick Borjans wist te bereiken, wist de sterk spelende Borjans wel raad met deze mogelijkheid een knalde zijn ploeg onberispelijk naar een toch wel verdiende voorsprong. Enkele minuten voor tijd leek Leroy van Delft de eindstand op 1-3 te bepalen toen hij op snelheid 1-op-1 kwam met de keeper en deze leek te omspelen. De keeper schepte Van Delft echter buiten het strafschopgebied met een forse charge. Een duidelijke rode kaart, die ook door de scheidsrechter werd getoond. Van Delft kreeg echter dezelfde kaart te zien, nadat hij de keeper van zich afduwde na wat onenigheid over dit moment. Uit de toegekende vrije trap wist Sylvia het de veldspeler van Haanrade – dat reeds 3x had gewisseld – die als keeper de laatste minuten invulde niet meer lastig te maken. De 1-2 bleek de eindstand. Qua uitslag en veerkracht een prima resultaat voor Sylvia in de eerste wedstrijd van 2017. De volgende klus wacht in Terwinselen, waar de ploeg van Jeukens het volgende week opneemt tegen RKTSV.

