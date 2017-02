IVN Jeugdgroep ‘Hoe helpen we vogels aan een huis’.

Op zaterdag 11 februari 2017 is het tijd voor de volgende Jeugdgroep activiteit. Het thema is deze keer: hoe helpen wij de vogels aan een huis? De IVN Jeugdgroep gaat deze keer zelf vogelhuisjes maken voor de vogels. De materialen zijn aanwezig. Daar hebben; Leo, Sjef en Jan voor gezorgd. Zij hebben ook het voorwerk gedaan, zoals hout kopen, de tekening maken, houtzagen enz.

De kinderen gaan onder hun leiding zelf aan de slag om deze plankjes om te toveren tot een echt vogelhuisje. Als het vogelhuisje klaar is, mogen ze het huisje zelf versieren met verf. Het belooft een heel actieve knutselmorgen te worden. Uiteraard mogen ze de zelfgemaakte nestkastjes ook mee naar huis nemen om in de tuin of het bos op te hangen. De vogels zullen blij zijn met hun prachtige nieuwe huis!

Vorig weekend was de tuinvogel telling. Is het jullie ook opgevallen dat er minder vogels in de tuin zijn? De deskundigen zeggen dat dit komt, omdat er meer voedsel (bijv. een goede beukennoten oogst en veel bessen) in het bos is. De IVN jeugdgroep gaat zaterdag ook nog in het park kijken wat voor vogels daar te zien zijn.

De activiteit duur van 09.30-12.00 uur. Verzamelen in de Proostenkelder het IVN-Lokaal achter de Basiliek in Meerssen.

Informatie IVN Jeugdgroep

Ben je nog geen lid en wil je wat meer weten over de IVN Jeugdgroep kijk dan eens op onze websites.

www.ivn.nl/afdeling/meerssen of www.ivn.nl/afdeling/ulestraten

Of bel naar onderstaande personen.

Jeanne Lam, IVN Meerssen, tel. 043-3649012, e-mail: thijslam@hetnet.nl

Marie-José Steyns, IVN Ulestraten, tel. 045-4041639, e-mail: josésteijns@ziggo.nl

