Pepijn I en Benthe regeren over de jeugd in het Eikenderveld.

redactie van Parkstadactueel |

Door de verbouwing in Hotel Van der Valk week de jeugdcommissie van De Eekheuëre uit naar De Spuiklep. Op zondag 5 februari vond daar de Kingerzitting plaats. Een geweldige locatie waar iedereen zéér gastvrij ontvangen werd. In het spannende ‘ridders en kastelen decor’ kon jong en oud genieten van prima optredens en leuke polonaises. Altijd jammer dat op zo’n feestelijke middag de regerende jeugd afscheid moet nemen. Jònkheedsprins Ryan (Slooten) I en Blòmmemeëdje Demi van Rooij konden nog een deel van de middag genieten van het feest, maar toen was de koek op. Beiden hielden een prima afscheidsspeech en kregen een dankbaar applaus van het publiek. Nadat de versierselen waren afgelegd werden ze door de Ex-Jònkheedsprinse en Blòmmemeëdjes als koning en koningin op de schouders de zaal uit gedragen. Hun prachtige regeringsjaar zit er op.

Daarna kwam het hoogtepunt van de middag: de proclamatie. In de schitterende draagstoel werd het nieuwe Blòmmemeëdje naar binnen gebracht. Dit jaar was die eer voor Benthe van Geutselaar. Benthe is geboren op 20 december 2008 en is nu dus 8 jaar. Woonachtig in het Eikenderveld op de Koningstraat 80. Ze zit in groep 4 op BS Eikenderveld bij Juffrouw Samantha. Benthe is lid van WNF Rangerclub en Budosport Parkstad. Haar overige hobby’s zijn: jiu jitsu, vloggen, gamen op de Playstation/Wii/tablet, buiten spelen, dansen, playbacken en natuurlijk carnaval vieren. Vriendin en ex-Blòmmemeëdje Maud Terpstra is geïnstalleerd als haar persoonlijke adjudant!

Even later kwam een schatkist de zaal binnen. In die kist zat de nieuwe jeugdprins verborgen. Na het aftellen kwam Pepijn Stassen tevoorschijn. Pepijn is geboren op 19 juni 2007 en is nu dus 9 jaar. Woonachtig in Hoensbroek op de Olaf Palmestraat 18. Hij zit in groep 6b van BS De Mheyster bij Meester Maurice en Juf Bonnie. Pepijn is lid van voetbalvereniging EHC/Heuts en zijn overige hobby’s zijn: met vriendjes voetballen, gamen, lezen en nu ook carnaval vieren. De bevriende tweeling Max & Sam werden geïnstalleerd als adjudanten van Pepijn I.

Wat een supertrio! Angelko, Pepijn en Benthe gaan de komende weken voorop in carnaval vierend Eikenderveld.

Foto’s Lucho Carreno