Publiekswissel Ritchie Vienerius.

Werner Nijssen /KVC Oranje |

Je maakt het als voetballer niet alle dagen mee. The finest moment. Ritchie Vienerius van KVC Oranje had in de uitwedstrijd tegen Geulsche Boys (1-4) zo’n moment. Slechts één helft had hij nodig om vier keer het net te vinden. Dat is genieten geblazen. Een kwartet treffers, en dat binnen 45 minuten, is niet voor iedereen weggelegd. Ook al is het voor amper 25 kijklustigen, in plaats van, één uur eerder in het Parkstad Limburg Stadion 17.112, het blijft genieten geblazen. Een logische publiekswissel, kort na de thee werd zijn verdiende beloning. Trainer Rene Küpper deelde die ‘premie’ graag uit.

Zoals gezegd, KVC Oranje trof in Geulle dus vier keer doel. Al die treffers vielen voor de rust en kwamen op naam van Ritchie Vienerius. De eerst kwam tot stand na een solo van Falco Didderen. Hj stuitte op thuisclubdoelman Mark Ghijsen. De terugspringende bal kwam voor de voeten van Roy Grissen. De kleine aanvaller legde af op Ritchie Vienerius en diens inzet was raak: 0-1.

Binnen het kwartier kon er opnieuw gejuicht worden bij de bezoekers. Falco Didderen stuurde Mitchel Flecken op links de diepte in. Flecken leverde een voorzet op maat af, en opnieuw Ritchie Vienerus liet de 0-2 noteren. Mitchel Flecken leverde ook de assist voor de 0-3. Zijn vierde treffer had de man of the match te danken aan voorbereidend werd van Michael Muys (mooie dieptepass) en Joey Niesters (assist).

Had Geulsche Boys dan niets in de melk te brokkelen? Het tegendeel is waar, althans qua kansen. De thuisclub was een aantal keren dicht bij een doelpunt, maar de spitsen stonden niet op scherp of doelman Lars van der Weide van KVC Oranje greep bekwaam in.

Het kon niet op voor KVC Oranje. In de rust vond de verloting plaats. Een fles wijn met een bon voor een vier-gangen-diner in een plaatselijk restaurant in de Parel aan de Maas kwam terecht bij één van de erevoorzitters van oranje-wit. Hij zal er in de zomer zeker van gaan genieten.

Na de hervatting ging Geulsche Boys op zoek naar een doelpunt. KVC Oranje kende aanvankelijk een fase waarin de zaken te gemakkelijk werden opgepakt. Dat Jorgi Penners, op aangeven van Richard Thimister, de 1-4 kon laten noteren, was dan ook meer dan verdiend. KVC Oranje mocht in die fase blij zijn dat de thuisclub niet dichter bij wist te komen. In de slotfase had het elftal van Rene Küpper, waarin Niels Lanckohr, Floris van Erve en Erwin Vermeulen inmiddels hun opwachting hadden gemaakt, de zaken dan weer beter onder controle. In die fase had de score verder

Foto Lucho Carreno