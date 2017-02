UOW ’02 wint doelpuntrijke duel.

Mike van der Wardt |

Drie doelpunten in zes minuten zorgden ervoor dat UOW ’02, in een doelpuntrijke wedstrijd, een 1-3 achterstand in een 4-3 voorsprong omboog en zo eindelijk weer eens een overwinning kon vieren.

Al na 2 minuten scoorde de gastheren uit Ubach Over Worms. Een doorbraak over de rechterkant resulteerde in een lage voorzet, die door Martijn van Steenbruggen koelbloedig binnen werd geschoten. De 1-0 voorsprong was echter van korte duur. In de 8ste minuut was het alweer gelijk. Olaf Mazier kopte bij de 2de paal een voorzet vanaf de linkerkant binnen. BSV Limburgia bleef hierna ook het beste van het spel hebben en scoorde vrij snel de 1-2. De UOW ’02 doelman wilde een BSV Limburgia actie aan de linkerkant pareren, maar de bal kwam toch hoog voor het doel. De UOW ’02 verdediging kreeg de bal niet weggewerkt en zo kon Robbie Lutgens de bal in het lege doel knikken. Het UOW ’02 spel bleef stroperig en BSV Limburgia bleef eenvoudig op de been. De grootste UOW ’02 kans, een schot van Martijn van Steenbruggen, ging naast. Hier stelde BSV Limburgia een paar kansjes uit standaardsituaties tegenover, maar gescoord werd er niet meer.

Drie minuten na rust scoorde BSV Limburgia voor de derde maal. Een diepe bal werd door Olaf Mazier op waarde geschat en resulteerde in een comfortabele 1-3 voorsprong. Niets leek erop, dat de wedstrijd nog gekanteld kon worden. In de 63ste, 66ste en 69ste minuut gebeurde wat niemand meer verwachtte. Achtereenvolgens werd er gescoord door de UOW ’02-ers Mitch Vandegard, kopbal na een voorzet vanaf links, Edwin van Els, een van richting verandert schot, en wederom Mitch Vandegard, goed doorzetten en zelf afronden. De gasten uit Brunssum waren hierna toch wat van slag en dat gaf UOW ’02 nog meer zelfvertrouwen en kreeg meer kansen. De laatste 10 minuten ging BSV Limburgia verwoed op zoek naar de gelijkmaker. De gecreëerde kansen werden echter niet verzilverd. In de slotseconden maakte Joeri Pelzer aan alle onzekerheid een einde door de 5-3, na goed voorbereidend werk van Mitch Vandegard, binnen te schieten.

UOW ’02 had na 10 september 2016 niet meer gewonnen en dus smaakte deze mooie overwinning natuurlijk extra zoet.

Foto Lucho Carreno