Op dinsdag 14 februari organiseert het Vrouwengilde Landgraaf de lezing “Zoektocht naar carnaval”, door dhr. René Haustermans

Plaats: Sfeercafé Belvauer, Hereweg 91 te Landgraaf

Aanvang 19:30 uur

Dhr. Haustermans vertelt waar carnaval vandaan komt, waarom we carnaval vieren en welke diepere betekenis carnaval heeft.

In deze lezing wordt gekeken hoe men carnaval vierde in oude culturen, wat wij daar nu nog van kennen en welke waarde het heeft voor onze cultuur; geïllustreerd door beelden en muziek.

Het belooft een zeer interessante lezing te worden.

Ook niet-leden zijn van harte welkom: zij betalen € 3,00.

Foto Lucho Carreno