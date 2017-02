Beplantingsstrook Kaalheidersteenweg en bosrand Hambosweg wordt aangepakt.

redactie van Parkstadactueel |

De gemeente gaat de komende periode de beplantingsstroken langs de Kaalheidersteenweg en de bosrand aan de Hambosweg onder handen nemen.

Kaalheidersteenweg

Aan beide zijden van de Kaalheidersteenweg (ter hoogte van GaiaZOO) wordt de beplantingsstrook aangepakt. Uit een inspectie in 2016 is gebleken dat in deze beplantingsstrook veel dood hout (voornamelijk es en berk) en zieke bomen (essentaksterfte) aanwezig zijn. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het uitdunnen van de beplantingsstroken waarbij vooral de zieke essen en dode bomen worden verwijderd. Daarnaast krijgen de eiken langs de weg meer ruimte. Door kwalitatief slechte bomen weg te halen krijgen de gezonde bomen meer kans om door te groeien. Er ontstaat zo minder dood hout in de kronen van de bomen, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.