Boeiende topper zonder doelpunten.

Eric Roufs |

Na een lange winterstop van zeven weken – waarin niet eens geoefend kon worden ondanks het kunstgras – mochten de dames van de Heerlerbaan vandaag weer eens aan de bak.

Rood Groen LVC was alweer voor de derde keer de tegenstander dit seizoen en de eerdere duels in het bekertoernooi en competitie lieten telkens spannende duels zien, tussen twee teams die volledig aan elkaar gewaagd zijn en waar het kleinste foutje beslissend kan zijn.

Vandaag zou het niet anders zijn, maar dat een 0-0 wedstrijd wel degelijk leuk kan zijn bewezen alle aanwezige dames.

Bij RKHBS was vandaag een unicum in de voetbalwereld te bewonderen; in de elfde officiële wedstrijd van het seizoen stond alweer de ZESDE keepster op doel. Gaby, Dayen, Suus en Imke waren (nog) geblesseerd, terwijl Danielle Voragen als veterinne niet bij de selectie zat. Omdat Desiree nog niet speelgerechtigd was, stond vandaag Laura in de goal; en ondanks haar geringe lengte zou deze super sympathieke meid uitgroeien tot “woman-of-the-match”.

Overigens was Laura al de 28e speelster die deze competitie in actie kwam voor dames 2 in competitieverband, ook dit moet ongetwijfeld een record zijn.

Meer hierover later in het verslag.

De opstelling waarmee om 10.00 uur werd afgetrapt was als volgt:

Laura, Patricia, Deniece, Uschi, Janis, Nathalie, Adriana, Ella, Sharon , Jolanda en Danielle D. Op de bank zaten verder nog Anke, Nicolien, Silvia (voor het eerst sinds 30 okt) en ultieme stand-in Sara.

Verder werd de bank nog bezet door onze altijd en eeuwige trouwe supporter en vandaag zelfs waterzakdraagster Imke; zelf nog niet in staat om te spelen, maar wel aanwezig om het team te steunen met altijd veel positiviteit en Meriam om alle administratieve zaken te regelen en waar mogelijk aanwijzingen te geven: chappeau voor deze dames om dit te doen op dit vroege tijdstip.

De wedstrijd:

Twee maanden geleden speelden beide teams op het kunstgras van RKHBS tegen elkaar en toen schoot de thuisploeg als een raket uit de startblokken maar dat was vandaag ff iets anders.

Na twee minuten negeerde Deniece al de aanwijzingen van mij om een bal binnen te houden ten koste van een corner; dit kan gebeuren maar het gevolg was wel bijna desastreus.

De bal werd voor het doel geslingerd en Laura kon er net niet bij waardoor de bal richting het doel werd geschoten, maar door uitstekend opstellen van Deniece kon ze de inzet van de lijn halen.

Een vroege achterstand was hierdoor voorkomen, maar echt lekker zat RKHBS nog niet in de wedstrijd; veel slordig balverlies en foutieve keuzes leidden keer op keer tot mogelijkheden voor Rood Groen LVC maar echt uitgespeelde kansen waren het gelukkig niet.

Wel had de thuisclub gezien dat Laura niet de allergrootste is en vuurde van grote afstand schoten op haar af; maar wie niet groot is, maar wel uitstekend kan springen en vooral heel goed een situatie kan inschatten , komt in deze situaties telkens als winnaar naar voren.

Zo groeide Laura door enkele uitstekende reddingen meer en meer in de wedstrijd en de verdediging ging op met meer vertrouwen spelen.

Uschi vond zeven weken inactiviteit wel genoeg en ging haar eigen mortal combat 3.0 spelen; vliegen, rennen, springen, vallen, schaven en weer door gaan. Wat een inzet, maar het grootste gevaar zat bij de nummer 14 van de thuisploeg. Een uitstekende speelster, goede techniek en snel, maar daar hadden we vandaag onze youngster Janis opgezet. Normaliter in de spits actief maar deze meid kan zoveel meer en speelde een wereldpartij tegen deze meid. Keer op keer won ze de duels en neutraliseerde zo het grootste gevaar van de thuisclub.

Door de sterke verdediging kon ook het middenveld en aanval na verloop van tijd, zich in de wedstrijd gaan spelen en op het half uur waren er plotseling twee grote kansen.

Eerst kwam Jolanda een tegen een te staan met de keepster maar kwam ze niet echt lekker uit met haar stappen zodat de keepster redding kon brengen. Een minuut later kreeg Jolanda de bal van Sharon en gaf ze knap af op Danielle die direct schoot, maar helaas ging de bal nu net naast het doel.

Zo ontspon zich een heerlijke wedstrijd op een uitstekend bespeelbaar veld waar de kansen legio waren maar waar beide keepsters uitblonken door fantastisch keepers werk.

Rood Groen LVC schoot net naast en Danielle aan de andere kant strandde op de keepster na een uitstekende diepte pass van zuslief Patricia.

De rust brak na 43 ….. minuten dan ook aan zonder doelpunten.

In de rust kwam Sara in de plaats van Ella om de gevaarlijke rechterkant van LVC nog meer in bedwang te houden, maar het begin was wederom voor de thuisploeg.

Na amper twee minuten kon de spits van de thuisploeg plotseling vrij aanleggen vanaf een meter of 20 en nu was Laura kansloos geweest, maar de bal toucheerde nog net het lichaam van Deniece waardoor de bal rakelings naast het doel verdween.

Tien minuten later stond dezelfde spits opeens hemeltje vrij en nu was de kans nog groter maar de redding van Laura op dit schot was werkelijk fenomenaal; met een uiterste krachtsinspanning tikte ze de bal naast. Subliem, een ander woord bestaat hier niet voor.

Na 63 minuten kwam Anke op de plaats van Sharon, en even later mocht Silvia haar entree na een dikke drie maanden vieren om de moegestreden Patricia te vervangen.

Ook bij de thuisploeg werden er wat wissels doorgevoerd maar dit zorgde niet voor minder opwinding op het veld.

Er werd aan beide kanten met zoveel inzet gespeeld en met krachten gesmeten dat er nu toch wat gaatjes in de defensies ontstonden maar Sara kreeg eerst een moeilijke voorzet niet goed op haar hoofd en had even later pech dat haar inzet bij een scrimmage in een woud van benen smoorde.

De laatste grote kans was voor Danielle die eindelijk eens door de defensie kon glippen na een superbe bal vanuit het achterveld van Deniece maar de inzet verdween net naast het doel.

Rond de klok van 11.45 uur klonk dan het eindsignaal en kwam er een einde aan een uitermate boeiend gevecht dat geen verliezer verdiende.

Zo kan damesvoetbal ook in de zesde klasse een genot zijn om naar te kijken. De inzet en de wil om te winnen waren bij alle speelsters aan beide zijden aanwezig en dan krijg je dit spektakel te zien.