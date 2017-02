Bouwbord nieuwe gymzaal Ulestraten onthuld.

Op maandag 6 februari onthulden wethouder Berry van Rijswijk (sociaal domein) en wethouder drs Guido Houben (ruimte) het bouwbord op de locatie waar een nieuwe gymzaal voor Ulestraten wordt gebouwd. Ze deden dit samen met de jongste leerlingen van basisschool de Triangel. De kinderen hadden allemaal een bouwhelm op en een veiligheidshesje aan. Speciaal voor dit feestelijke moment hadden ze hun schepjes versierd met ballonnen. Toen het bord onthuld was, riepen ze in koor: “Hiep hiep hoera!”

Nieuwe gymzaal. De gymzaal wordt gebouwd in opdracht van de gemeente Meerssen. Op 30 mei 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het centrumplan Ulestraten. Onderdeel hiervan is de realisatie van een nieuwe gymzaal in Ulestraten. De nieuwe gymzaal wordt gebouwd op het stukje grond tegenover basisschool De Triangel. De aanbesteding dient nog plaats te vinden. Het streven is erop gericht de nieuwe gymzaal met ingang van het schooljaar 2017-2018 in gebruik te nemen.

Foto afdeling communicatie Meerssen.