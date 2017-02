FC Hoensbroek doet prima zaken!

Ercan Erbas |

FC Hoensbroek 1- Geusselt Sport 1: 3-1(0-1)

Scoreverloop: 18e min. 0-1 Patrick Crijns(pen.), 61e min. 1-1 Pascal L’Abee, 74e min. 2-1 Brian Vroomen en 90+4e min. 3-1 Fedo Mobers.

Dankzij een 3-1 overwinning op naaste concurrent Geusselt Sport heeft FC Hoensbroek prima zaken gedaan in de strijd om de titel. Omdat ook de nummers 2 en 3 punten lieten liggen bedraagt de marge met nummer twee De Ster inmiddels 5 punten.

Koploper FC Hoensbroek begon afwachtend aan de partij en liet het balbezit aan de gastenploeg. Na een klein kwartiertje spelen was Geusselt Sport dicht bij de openingstreffer. Maar de inzet van Raymond van Golde was te slapjes om Hoensbroek-goalie van Eijk in verwarring te brengen. Niet veel later stond toch de 0-1 op het scorebord. De behendige Jesley Marijnen ging na een duel met Kay van Eijk wel erg gewillig naar de grond. Voor scheidsrechter Ploegstra uit Born reden genoeg om de bal op de stip te leggen. Dit buitenkansje was wel aan Patrick Crijns besteed, die de bal onberispelijk binnenschoot: 0-1. Halverwege de 1e helft kwam de thuisploeg wat beter in haar spel. Maar verder dan een afzwaaiende voorzet van Robert Velraeds, die op de dwarsligger belandde kwam de ploeg van trainer Roger André niet.

In de 2e helft een veel gretiger FC Hoensbroek, dat aan de aftrap verscheen. En binnen een minuut was de gelijkmaker haast een feit. Een prima geplaatst schot van Randy Quaedackers spatte uiteen op de deklat. De koploper voerde het tempo nu nog verder op. Enkele minuten later was het Feddo Mobers, die het verzuimde om zijn ploeg op gelijke hoogte te zetten. Oog in oog met gasten-doelman van Winssen kopte hij de bal slechts in de handen van de goalie. Met nog ongeveer een half uur op de klok was de verdiende gelijkmaker toch en feit. Uit een vrije trap van Dennie de Vries was het Pascal L’Abee, die listig de 1-1 binnen tikte. En opeens waren het weer de gasten, die snel het initiatief naar zich toetrokken. Zo zag invaller Guido Valcq zijn schot op de kruising belanden en redde Kay van Eijck prima op een inzet van dichtbij van aanvoerder Rick Sour. Het spel golfde nu heen en weer en was het Hoensbroek-speler Dennie de Vries, die het verzuimde zijn ploeg op voorsprong te zetten. Op prima aangeven van Brian Vroomen schoot hij in kansrijke positie slechts over. Een minuut later stond toch de 2-1 op de teller. Balverlies van Guido Valcq werd door Brian Vroomen op aangeven van Randy Quaedackers genadeloos afgestraft. Geusselt Sport leek zich nog niet neer te leggen bij een nederlaag en ging op zoek naar de 2-2. Zo moest Kay van Eijk attent keren op een verraderlijk schot van Guido Valcq en zag Deez Delahaije zijn pegel maar rakelings naast gaan. In blessuretijd was ook Jesley Marijnen nog dicht bij de gelijkmaker. Maar wederom was Kay van Eijck op zijn hoede en hield het doel schoon. Het was zelfs nog FC Hoensbroek, dat de eindstand op 3-1 bepaalde. Een perfecte steekbal van Dennie de Vries werd door Fedo Mobers even prachtig met een lob tot doelpunt gepromoveerd.

Komende zondag wacht wederom een thuiswedstrijd tegen nummer laatst UOW ’02. Het team van Wim Zagar mag zeker niet onderschat worden. De afgelopen 2 wedstrijden tegen De Ster en BSV/Limburgia werd er maar liefst 8 keer het doel gevonden. De ploeg geeft daar duidelijk mee aan, dat het nog steeds in klassenbehoud gelooft. FC Hoensbroek is dus gewaarschuwd.

Foto’s Lucho Carreno