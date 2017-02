redactie van Parkstadactueel |

Geweldig nieuws! Één miljoen subsidie toegekend voor cultuureducatie voor meer dan 10.000 kinderen in het basisonderwijs in Parkstad! Ook Kasteel Hoensbroek is onderdeel van het opgezette platform dat docenten van alle scholen in Parkstad één plek biedt waar ze vanaf schooljaar 2017-2018 terecht kunnen voor cultuureducatie in de omgeving. Benieuwd naar wat Kasteel Hoensbroek al te bieden heeft op educatiegebied? Kijk dan op http://www.kasteelhoensbroek.nl/educatie

Foto kasteelhoensbroek.