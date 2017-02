Kunstposter ‘Vastelaovend in Limburg’ van Sjer Jacobs vanaf 8 februari verkrijgbaar !

redactie van Parkstadactueel |

De kunstposter Vastelaovend in Limburg is gemaakt door beeldend kunstenaar Sjer Jacobs uit Belfeld. Vandaag werd de twaalfde kunstposter op rij gepresenteerd door cultuurgedeputeerde Ger Koopmans. Hij deed dat samen met de kunstenaar, Jordie Nulens van de Sjeng Kraft Kompenei en Marc Stoffelen van de Media Groep Limburg. Woensdag 8 februari start de verspreiding van de 100.000 kunstposters.

Sjer Jacobs heeft in opdracht van de Provincie Limburg de carnavalsposter 2017 gemaakt. Met deze 12e kunstposter op rij wordt een traditie voortgezet. De poster is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen in de Limburgse Carnavalstraditie. Het originele schilderij wordt toegevoegd aan de kunstcollectie van de Provincie Limburg en is dan ook in het Gouvernement te bezichtigen tijdens rondleidingen.

Over de poster

De gratis poster, met een oplage van 100.000 stuks, is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Limburg, de Sjeng Kraft Kompenei en de Media Groep Limburg. Doel van deze kunstposter is zoveel mogelijk inwoners van de provincie te betrekken bij het cultureel fenomeen carnaval. De posters worden tijdens carnaval veelal op ramen geplakt, in cafés of andere etablissementen opgehangen of ingelijst en als verzamelobject bewaard. Om iedereen de kans te geven de gratis kunstposter af te halen bij de servicepunten van de Media Groep Limburg en de receptie van het Gouvernement aan de Maas, staat woensdag 8 februari a.s. in de Limburgse kranten een bon voor twee posters. Vanaf die dag gaat de distributie van start. Dit jaar wordt er bij de poster, door de Mediagroep Limburg, per bon maximaal twee zogenoemde ‘Vastelaovend pasjes’ meegegeven. Met deze pasjes kan de lezer leuke prijzen winnen.

Over de kunstenaar

Beeldend kunstenaar Sjer Jacobs (www.sjerjacobs.com) is geboren in Tegelen en woonachtig in Belfeld. Zijn thema’s, met een bijzondere fascinatie voor mensen, vindt hij in zijn directe omgeving. Deze veelzijdige kunstenaar maakt schilderijen en beelden. Hij onderscheidt zich door het gebruik van verschillende materialen zoals: keramiek, brons, tin, glas, staal, hout, roestvrij staal en kunststof. Sjer Jacobs: “Mijn kunst moet emotie oproepen, voor zichzelf spreken en in ieder geval geen toelichting nodig hebben”.

Op de website van de Provincie Limburg staat naast informatie over de voorgaande elf kunstposters een kort filmpje van Sjer Jacobs waarin hij zichzelf voorstelt en uitleg geeft over de totstandkoming van deze kunstposter: www.limburg.nl/vastelaovendinlimburg