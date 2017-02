Burgerhoes moeilijk vindbaar via Google!

De gemeente Landgraaf en de partners binnen het Burgerhoes hebben begin januari Sweelinckplein 1 als nieuw bezoekadres en hoofdingang in gebruik genomen. De laatste tijd krijgen wij regelmatig signalen dat dit nieuwe adres niet vindbaar is in Google (Maps). Ook als u de zoekterm ‘Burgerhoes Landgraaf’ ingeeft, wordt u verwezen naar Brunssum. Daar bestaat een Sweelinckstraat. Wij doen er uiteraard alles aan om dit te verhelpen.

Vindbaarheid op internet en in navigatiesystemen

Wij hebben het nieuwe adres correct doorgevoerd in de landelijke bestanden. Deze vormen de basis voor vele andere informatiesystemen. Omdat het nieuwe adres op internet blijft verwijzen naar een locatie in Brunssum, hebben wij bij Google al meermaals een correctieverzoek ingediend. Dit heeft nog niet tot aanpassing geleid.

Om dit tijdelijk ongemak te verzachten hebben we de website van de gemeente en die van het Burgerhoes » aangepast. We adviseren mensen daar om voorlopig te zoeken op de Erik Dekkerpassage; de bezoeker is dan nog maar 50 meter van de nieuwe ingang verwijderd.

Ook leveranciers van navigatiesystemen putten uit de landelijke bronbestanden. Op het doorvoeren van de wijziging in de vele navigatiesystemen heeft de gemeente helemaal geen invloed. Iedere leverancier voert hierbij zijn eigen beleid.

Openstelling nieuwe hoofdingang

De bedoeling is dat de nieuwe hoofdingang aan het Sweelinckplein 1, samen met de ingang aan het Raadhuisplein, ervoor zorgt dat het Burgerhoes gedurende werkdagen optimaal bereikbaar is vanaf de Beethovensingel maar ook vanuit winkelcentrum Op de Kamp.

De ingang aan het Sweelinckplein is iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur in gebruik. Voor alle activiteiten buiten deze tijden, denk aan vergaderingen en cursussen in de avonduren en de openstelling van de bibliotheek op zaterdag, moet u de ingang aan het Raadhuisplein gebruiken.