DocMorris opnieuw hoofdsponsor Alemannia Aachen. 

Ton Reijnaerts |

HEERLEN –Internetapotheker Doc Morris wordt tot eind dit seizoen hoofd en shirtsponsor van voetbalvereniging Alemannia Aachen. Alemannia Aachen zegde enkele weken geleden vanwege achterstallige, alsmaar uitblijvende betalingen met onmiddellijke ingang de overeenkomst met hoofd en shirtsponsor Check2 op. Met DocMorris, dat groot is geworden in Heerlen, vonden de geel-zwarten een vervangende hoofd- en shirtsponsor.

Europa’s grootste postorderapotheek DocMorris met hoofdvestiging op het Duits-Nederlandse bedrijventerrein Avantis was van 2014 tot begin dit seizoen ook al hoofd en shirtsponsor van de Akense Traditionsverein.

Doc Moris, dat in 2000 op de Molenberg in Heerlen werd opgericht door de Nederlandse apotheker Jacques Waterval en de Duitse IT-deskundige Ralf Däinghaus aast al vanaf de start op de Duitse apothekersmarkt en ziet in de exposure bij en door Alemannia Aachen rendabele PR.

Het potentieel in Duitsland, waar zo’n beetje op iedere hoek van de straat een apotheek is gevestigd, is dan ook enorm. De Duitse apothekers verdedigen hun monopolie positie echter met hand en tand. Reguliere Duitse apothekers spannen al jarenlang gerechtelijke procedures tot de hoogste Europese rechter aan om DocMorris, dat medicijnen zo’n 50 procent goedkoper dan reguliere apotheken aanbiedt van de Duitse markt te weren.

In 2006 opende DocMorris een vestiging in Sankt Wendel, nabij Saarbrücken. Het doel van DocMorris, het optuigen van een eigen apotheekketen, werd doorkruist door de Duitse rechter, die dit strijdig met de Duitse wet vond. In april 2007 nam het Zwitserse Celesio, Europa’s grootste farmaciebedrijf een meerderheidsbelang (90 procent van de aandelen) in DocMorris. Wederom was het groeipotentieel op de Duitse markt de hoofdreden.

In 2009 moesten DocMorris en daarmee ook Celesio echter een zware nederlaag incasseren toen het hoogste Europese gerechtshof opnieuw het Duitse verbod op internet verkoop van medicijnen bevestigde. Celesio trok de consequenties en verkocht DocMorris vorig jaar aan de Zwitserse Zur Rose Gruppe. Olaf Heinrich, sinds 2008 CEO van Doc Morris, gelooft onverminderd in een grote toekomst in Duitsland. Een recente gerechtelijke uitspraak bevestigde hem in zijn gelijk.

Op het Duits-Nederlandse bedrijventerrein Avantis heeft het bedrijf een nieuw pand gerealiseerd op een terrein van 30.000 vierkante meter. De kosten bedroegen c.a. 20 miljoen euro. In het nieuwe DocMorris-pand op Avantis geven apothekers ook online advies aan klanten.

DocMorris telt 500 medewerkers en was de afgelopen jaren goed voor een omzet van 324 miljoen euro.