Lezing over Meerssense School – ‘Een oorlog, een vluchteling en een molen aan de Geul’.

Op dinsdag 14 februari 2017 geeft Mariëtte Paris-Vankan voor de Heemkunde Vereniging Meerssen een lezing over de Meerssense School. Mariëtte Paris-Vankan is kunsthistorica en mede-oprichter van de Stichting de Meerssense School.

In de laatste jaren heeft de Stichting de Meerssense School heel wat feiten en gegevens verzameld over de Meerssense School. Het contact met nazaten van deze kunstenaars, privé -archieven en brieven vormen samen met de schilderijen en tekeningen een belangrijke bron.

De oorsprong van deze groep kunstenaars ligt bij de Belgische kunstenaar Jan van Puijenbroeck. Hij vlucht voor de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog en krijgt een atelier in de Oliemolen te Rothem-Meerssen. Dit wordt een ontmoetingsplaats van gearriveerde en aankomende kunstenaars, waar ze over kunst discussiëren en samen schilderen. Ze schilderen vooral de Geul op loopafstand van het atelier. Tot deze groep behoren Willem van Konijnenburg, Alphons Volders, Charles Eyck, Jos Tielens, Herman Koch, Harrie Koolen en Matthieu Delnooz.

In deze lezing wordt een beeld geschetst van de invloed van Jan van Puijenbroeck op hun oeuvre, carrière en hun onderlinge relaties. Hij brengt een andere kijk op kunst mee vooral in het omgaan met kleur en licht. De een zoals Jos Tielens blijft levenslang in deze stijl schilderen, voor een ander zoals Charles Eyck is het een van de vele invloeden die hij ondergaat.

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Entree: gratis.

Informatie

Heemkunde Vereniging Meerssen: secretariaat, tel. 043-3643994.