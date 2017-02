Nieuwsgierig Lotje’ in Theater Landgraaf!

Ton Reijnaerts |

Zondag 19 februari speelt Theater O! in Theater Landgraaf een voorstelling over een nieuwsgierig heksje. ‘Nieuwsgierig Lotje’, naar het boel van Lieve Baeten, is een visuele en fantasievolle reprisevoorstelling vol tover, warmte en avontuur. Een aanrader voor kinderen van 4 t/m 8 jaar maar evenzeer voor ouders, oma’s en opa’s.

Synopsis: Lotje is een heel nieuwsgierig heksje. Als ze samen met haar kat op een bezemsteel door de nacht vliegt, ziet ze een huis met een lichtje. Daar wil ze naartoe! Nieuwsgierig gluurt ze door het zolderraam. Maar daar komen brokken van. Lotje valt door het zolderraam. En wat nog erger is, haar bezem breekt. Wie kan haar bezem maken? De muziekheks? De kookheks? Of misschien toch de slaapheks? En wat doen die kat en muis toch allemaal?

De voorstelling waarin de wereld van de kleine heks Lotje in een adembenemend decor tot leven wordt getoverd start om 14.30 uur. De duur van de voorstelling is een kleine uurtje. De entree is € 6,-. Reserveren is gewenst via: tel. 045-5310929 of info@theaterlandgraaf.nl De kaartjes liggen dan aan de kassa gereed.

Kaarten in de voorverkoop zijn 1 euro per stuk goedkoper, als ze worden opgehaald tijdens de theaterbureau-openingstijden van Theater Landgraaf: ma t/m vr 10-12 uur. Vroege vogels ontvangen als extra dan bovendien een leuke knutsel/kleurplaat van het huis waar Lotje in terecht komt

Foto’s Theater Landgraaf