Tweede Kamer verkiezingen 2017.

Op woensdag 15 maart aanstaande vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Lees meer over de stemlokalen, stemmen bij volmacht en stemmen met een kiezerspas.

Stemlokalen. De burgemeester van Kerkrade maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.